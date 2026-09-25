$!Mazatlán: detienen a 8 personas y aseguran armas, explosivos y fentanilo en operativos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de ocho personas y el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos, explosivos, fentanilo, vehículos y equipo táctico como resultado de siete acciones operativas realizadas en Mazatlán, Sinaloa. A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario señaló que las acciones forman parte del reforzamiento de seguridad implementado en el municipio, en coordinación con autoridades federales y estatales. De acuerdo con García Harfuch, durante los operativos fueron detenidas ocho personas, además de asegurarse 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos, 415 pastillas de fentanilo, vehículos y equipo táctico. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló posteriormente que las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y SSPC, en coordinación con autoridades estatales.

SIETE OPERATIVOS FUERON DESPLEGADOS EN MAZATLÁN Según el comunicado conjunto, las siete acciones operativas se realizaron como parte del reforzamiento de seguridad acordado por el Gabinete de Seguridad para incrementar la presencia territorial y las capacidades operativas en la región. Las intervenciones se desarrollaron en distintos puntos del municipio, entre ellos El Quelite, la caseta de cobro Vainillo II, Veranos y Siqueros. La primera de las acciones descritas por la SSPC ocurrió durante recorridos de seguridad en el poblado El Quelite. En ese lugar, elementos de la dependencia fueron agredidos con disparos de arma de fuego. La autoridad señaló que los agentes repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos y posteriormente detuvieron a seis personas. Entre los detenidos se encuentra Erik Samuel “N”, a quien las autoridades identificaron como operador de una célula delictiva. Durante esta intervención fueron asegurados dos vehículos, seis armas largas, 12 cargadores y seis chalecos tácticos.

DETIENEN A OTRA PERSONA CERCA DE UNA CASETA DE COBRO En una segunda acción, elementos del Ejército Mexicano, Marina y SSPC realizaron patrullajes en las inmediaciones de la caseta de cobro Vainillo II. Como resultado de esta intervención, fue detenida una persona y se aseguró un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 78 cartuchos. REPORTAN AGRESIÓN CONTRA ELEMENTOS DE MARINA EN VERANOS Otra de las acciones se desarrolló en el poblado Veranos, donde elementos de la Secretaría de Marina fueron agredidos con armas de fuego por civiles armados, de acuerdo con el reporte oficial. Tras la intervención fueron aseguradas cinco armas largas, 210 cartuchos y ocho cargadores. ASEGURAN ARMAS Y CARTUCHOS EN SIQUEROS En el poblado Siqueros, personal de la Marina, Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal realizó recorridos terrestres de vigilancia. Durante estas labores fueron localizadas cinco armas largas, mil 840 cartuchos y 20 cargadores. Con este aseguramiento se sumaron parte de las armas y municiones contabilizadas por las autoridades al cierre de las siete acciones operativas.

LOCALIZAN 14 ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN EL QUELITE Como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de la SSPC localizaron 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal en las inmediaciones de El Quelite. De acuerdo con el comunicado, los dispositivos fueron inhabilitados en el sitio. DETIENEN A JOSÉ LUIS “N” CON UN ARMA Y DROGA En otra intervención, elementos de la SSPC detuvieron en flagrancia a José Luis “N”, a quien identificaron como integrante de una célula delictiva y relacionaron con homicidios y otros delitos de alto impacto. Durante esta acción fue asegurada un arma larga, un cargador y dosis de droga. El comunicado no especificó la cantidad ni el tipo de droga localizada durante esta detención.

ASEGURAN 415 PASTILLAS DE FENTANILO De manera paralela, personal de la SSPC, en coordinación con elementos de la Defensa y la Marina, aseguró 415 pastillas de fentanilo durante las acciones realizadas en diferentes puntos de Mazatlán. En total, las siete acciones permitieron, de acuerdo con el reporte oficial, detener a ocho personas y asegurar 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, 415 pastillas de fentanilo, además de vehículos y equipo táctico.

DETENIDOS Y OBJETOS ASEGURADOS QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La SSPC informó que las ocho personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Será esa autoridad la encargada de dar seguimiento a las investigaciones y determinar la situación jurídica de las personas detenidas conforme al procedimiento correspondiente. Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que continuarán con las operaciones coordinadas en Mazatlán, con el objetivo de detener a personas señaladas como generadoras de violencia, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer la seguridad en el municipio.