Capturan a excomisionado policial de Juchitán, acusado de proteger a ‘Los Cromos’

El excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, John Keny Moreno Segura, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), junto con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal; esto tras un operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec que previamente dio como resultado la detención del alcalde de dicho municipio oaxaqueño. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, el exmando policiaco forma parte de la estructura criminal del brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec, y que es identificado como ‘Los Cromos’. Se le señala por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, al brindar protección al grupo delictivo señalado.

“Con esta captura, el excomisionado J.K.M.S. se convierte en la tercera persona detenida durante esta intervención interinstitucional de alto impacto (...) tras su captura, realizada con estricto apego a derecho, J.K.M.S. fue trasladado de manera inmediata bajo un dispositivo especial de seguridad y quedó a disposición de la autoridad competente”, indicó el comunicado de la FGEO.

DETENCIÓN DE ALCALDE DE JUCHITÁN, OAXACA Su detención es parte de la operación en la que se detuvo al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, a quien se le imputan delitos como extorsión agravada, cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región. En estas acciones también fue detenido Carlos Alberto ‘N’, alias ‘La Parka’, quien contaba con orden de aprehensión por extorsión agravada y otros delitos de alto impacto. Hasta el momento, la Fiscalía de Oaxaca no ha dado a conocer los detalles de la aprehensión de Moreno Segura, ni los delitos que se le imputan.

En un comunicado que difundió anoche, después que agentes federales catearon su domicilio para arrestarlo, señaló que las autoridades municipales buscaron una audiencia con el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, para señalar a los responsables de esos delitos. La audiencia, dijo, se gestionó ante las “instancias competentes”, pero no se logró y añadió que dispone de evidencias sobre el origen de los delitos de extorsión y cobro de piso, como “transferencias, cuentas bancarias y destinatarios” que dará a conocer a las autoridades. Mariano Rosado López, dejó la secretaría municipal el 11 de agosto pasado y se apuntó como aspirante a coordinar los trabajos en defensa de la soberanía y de la 4T en el municipio juchiteco, enfilado para convertirse en candidato morenista a la alcaldía juchiteca para 2027. El exsecretario municipal recalcó que la mayoría de las personas que recibieron amenazas de los grupos delincuenciales no presentaron denuncias ante las autoridades ministeriales, por miedo, para proteger a sus familias.

‘LOS CROMOS’ Y EL CJNG De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, el alcalde como ‘La Parka’ actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de ‘Los Cromos’, la cual funciona como brazo operativo del CJNG en la región del Istmo de Tehuantepec. Por lo que la detención del excomisionado de la Policía Municipal continua la misma línea de investigación, por lo que se le vincula el presunto esquema de protección institucional que ha permitido la operación del grupo criminal en Juchitán.