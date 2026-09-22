Detienen a ‘El Peli’, presunto operador de ‘Los Chapitos’, junto con tres personas en Mazatlán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen a ‘El Peli’, presunto operador de ‘Los Chapitos’, junto con tres personas en Mazatlán
    Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Peli’, fue detenido en Mazatlán durante un operativo coordinado entre autoridades federales. SSPC

esús Antonio ‘N’, alias ‘El Peli’, fue detenido en Mazatlán y señalado como presunto operador logístico de ‘Los Chapitos’

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes sobre la detención de Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado por las autoridades como presunto generador de violencia y operador logístico de un integrante de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, durante un operativo en Mazatlán, Sinaloa. Junto con él fueron detenidas otras tres personas.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte del reforzamiento de seguridad en el municipio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rescatan-a-3-personas-en-puerto-penasco-detienen-a-7-y-aseguran-mas-de-40-armas-largas-IF23627870

¿QUIÉN ES ‘EL PELI’ Y DE QUÉ LO ACUSAN?

De acuerdo con García Harfuch, Jesús Antonio “N” era identificado como un generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, perteneciente a la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

El funcionario señaló que “El Peli” presuntamente coordinaba actividades relacionadas con la logística, el abastecimiento y la administración de recursos económicos provenientes de la venta de droga.

También indicó que el detenido presuntamente participaba en la privación de la libertad de personas.

“Las operaciones continuarán de manera permanente para debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en Sinaloa”, escribió el secretario de Seguridad en sus redes sociales.

$!Detienen a ‘El Peli’, presunto operador de ‘Los Chapitos’, junto con tres personas en Mazatlán

OPERATIVO EN MAZATLÁN DEJA CUATRO DETENIDOS

La SSPC informó que la detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación, además de acciones de vigilancia y seguimiento realizadas en Mazatlán.

Según el comunicado, las autoridades identificaron que Jesús Antonio “N” mantenía presencia y actividad delictiva en el municipio y que presuntamente se encargaba de coordinar la logística operativa, el abastecimiento y la administración de recursos relacionados con la comercialización de narcóticos.

Con la información obtenida durante las investigaciones se desplegó una operación conjunta en la que fueron detenidos Jesús Antonio “N” y otras tres personas.

Durante la intervención también fueron aseguradas diversas dosis de droga y dinero en efectivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desmantelan-cuatro-laboratorios-clandestinos-en-michoacan-y-guerrero-aseguran-10-toneladas-de-precursores-KN23599298

DETENIDOS QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La SSPC informó que a las cuatro personas detenidas se les hicieron saber sus derechos conforme a la ley y que, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Será esta autoridad la que determine su situación jurídica conforme avance la investigación.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que continuarán con acciones coordinadas para combatir los delitos y las estructuras criminales identificadas como generadoras de violencia en Sinaloa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones

Localizaciones


Mazatlán
Sinaloa

Organizaciones


Cártel de Sinaloa
Los Chapitos

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Esta semana es crucial para el futuro de AHMSA, el viernes se tiene programada la subasta que permitiría reactivar a la siderúrgica.

Monclova: Vive AHMSA horas clave en proceso de ser ‘rescatada’
La investigación sobre José Ganem estaría vinculada a malos manejos en Simas, señaló el senador Luis Fernando Salazar.

Proceso federal por caso SIMAS Torreón podría alcanzar a más involucrados: Salazar
Este tipo de delito ha tenido incrementos constantes en la entidad durante los últimos años.

Coahuila: crecen despojos 23% en el último año; 45% de los casos se concentra en Torreón y Saltillo
Davante Adams tuvo ocho recepciones para 195 yardas y dos touchdowns en la victoria de los Rams de Los Ángeles.

Rams derrotan 28-6 a los Giants en el Monday Night Football de la NFL
¡Va por los 4 millones de pesos! Se convierte Mariana Ochoa en la primera finalista de ‘La Casa de los Famosos México’

¡Va por los 4 millones de pesos! Se convierte Mariana Ochoa en la primera finalista de ‘La Casa de los Famosos México’
true

Rebelión en las bases de la 4T: Riva Palacio

true

Afirma PRI que ganará en Torreón, Saltillo y Monclova
true

Saltillo: Abasto de agua, ¿por qué es hoy un problema?