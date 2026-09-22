$!Detienen a ‘El Peli’, presunto operador de ‘Los Chapitos’, junto con tres personas en Mazatlán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes sobre la detención de Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado por las autoridades como presunto generador de violencia y operador logístico de un integrante de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, durante un operativo en Mazatlán, Sinaloa. Junto con él fueron detenidas otras tres personas. La captura fue resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte del reforzamiento de seguridad en el municipio.

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¿QUIÉN ES ‘EL PELI’ Y DE QUÉ LO ACUSAN? De acuerdo con García Harfuch, Jesús Antonio “N” era identificado como un generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, perteneciente a la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. El funcionario señaló que “El Peli” presuntamente coordinaba actividades relacionadas con la logística, el abastecimiento y la administración de recursos económicos provenientes de la venta de droga. También indicó que el detenido presuntamente participaba en la privación de la libertad de personas. “Las operaciones continuarán de manera permanente para debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en Sinaloa”, escribió el secretario de Seguridad en sus redes sociales.

OPERATIVO EN MAZATLÁN DEJA CUATRO DETENIDOS La SSPC informó que la detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación, además de acciones de vigilancia y seguimiento realizadas en Mazatlán. Según el comunicado, las autoridades identificaron que Jesús Antonio “N” mantenía presencia y actividad delictiva en el municipio y que presuntamente se encargaba de coordinar la logística operativa, el abastecimiento y la administración de recursos relacionados con la comercialización de narcóticos. Con la información obtenida durante las investigaciones se desplegó una operación conjunta en la que fueron detenidos Jesús Antonio “N” y otras tres personas. Durante la intervención también fueron aseguradas diversas dosis de droga y dinero en efectivo.

DETENIDOS QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La SSPC informó que a las cuatro personas detenidas se les hicieron saber sus derechos conforme a la ley y que, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Será esta autoridad la que determine su situación jurídica conforme avance la investigación. Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que continuarán con acciones coordinadas para combatir los delitos y las estructuras criminales identificadas como generadoras de violencia en Sinaloa.