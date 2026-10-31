MC pide a la ASF investigar a Amílcar Olán por presuntas irregularidades en contratos de medicamentos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    MC pide a la ASF investigar a Amílcar Olán por presuntas irregularidades en contratos de medicamentos
    MC pidió a la ASF investigar contratos de medicamentos vinculados con empresas relacionadas con Amílcar Olán. Cuartoscuro

Jorge Álvarez Máynez señaló que más de 17 millones de órdenes no fueron entregadas y pidió revisar contratos y recursos federales de 2025 y 2026

Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para solicitar que investigue a Amílcar Olán, empresario señalado por su cercanía con Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntas irregularidades en contratos para la adquisición y distribución de medicamentos.

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, acudió al órgano fiscalizador para solicitar una revisión de los recursos públicos destinados al abastecimiento de medicamentos durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

PRI y MC acusan ‘albazo ilegal’ del IMSS por ajustes a Modalidad 40

En el documento, fechado el 29 de octubre de 2026 y dirigido al auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, el partido plantea investigar posibles irregularidades en la gestión, aplicación, control y ejercicio de recursos federales destinados a la compra de medicamentos, bienes terapéuticos y material de curación.

MC SEÑALA QUE NO SE ENTREGARON MÁS DE 17 MILLONES DE ÓRDENES DE MEDICAMENTOS

A través de sus redes sociales, Álvarez Máynez aseguró que empresas vinculadas con Amílcar Olán recibieron contratos para suministrar casi 20 millones de órdenes de medicamentos, pero afirmó que más de 17 millones no fueron entregadas.

De acuerdo con los señalamientos del dirigente emecista, esta cifra representaría un incumplimiento de aproximadamente 85% de las órdenes de suministro.

La denuncia también expone otras presuntas irregularidades en el desarrollo de los contratos, entre ellas retrasos de hasta 220 días en la entrega de medicamentos, pagos que no estarían respaldados por comprobantes de recepción de los productos y sanciones por incumplimientos que, según el documento, no habrían sido cobradas.

Álvarez Máynez sostuvo que, pese a los recursos públicos destinados a la adquisición de medicamentos, persiste la falta de productos en los servicios de salud.

“Faltan medicinas y nadie rinde cuentas. Que se investigue”, expresó al informar sobre la presentación de la denuncia.

ESTAS SON LAS EMPRESAS SEÑALADAS EN LA DENUNCIA ANTE LA ASF

El escrito presentado por Movimiento Ciudadano identifica a tres empresas cuyos contratos y órdenes de suministro forman parte de los hechos que solicita investigar. La empresas son Labco Soluciones Médicas, S.A. de C.V.; Biosistemas y Seguridad Privada, S.A. de C.V. y Grupo Médico Castro Díaz, S.C..

El partido pidió que la ASF revise las operaciones relacionadas con estas compañías y determine si existieron irregularidades en el ejercicio de los recursos federales destinados al abastecimiento de medicamentos durante 2025 y 2026.

Los señalamientos corresponden a la denuncia presentada por MC y deberán ser revisados por el órgano fiscalizador para establecer si existieron incumplimientos o responsabilidades en la ejecución de los contratos.

Rocío Nahle niega vínculo con Amílcar Olán y culpa a la derecha por audio de Latinus

¿QUIÉN ES AMÍLCAR OLÁN Y QUÉ ANTECEDENTES TIENE EN CONTRATOS DE MEDICAMENTOS?

Amílcar Olán es un empresario tabasqueño que ha sido relacionado con negocios y contrataciones gubernamentales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. También ha sido señalado por su cercanía con Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán.

Entre los antecedentes mencionados se encuentra la participación de Romedic, empresa vinculada con Olán, en un contrato otorgado en 2023 por el Gobierno de Quintana Roo para el suministro de medicamentos.

El acuerdo superó los 295 millones de pesos y forma parte de los antecedentes empresariales que han generado cuestionamientos sobre las relaciones comerciales del empresario con instituciones públicas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contratos
Investigaciones

Localizaciones


México

Personajes


Jorge Álvarez Máynez
Amílcar Olán

Organizaciones


ASF
Movimiento Ciudadano

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Noche de brujas

Noche de brujas
true

Guadalupe Taddei Zavala: la podredumbre morenista
Un choque múltiple en la autopista México-Querétaro dejó una persona sin vida y siete lesionadas.

Accidente en la México-Querétaro moviliza a rescatistas: reportan un muerto y siete heridos
El Instituto Mexicano del Seguro Social publicará el 3 de noviembre la convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas.

IMSS abrirá nuevas plazas para especialistas: esta es la fecha de la convocatoria
Las personas mayores de 60 años pueden solicitar la reposición de su credencial INAPAM por robo, extravío o deterioro.

¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre
El registro de la Beca Rita Cetina 2026 requiere que madres, padres y tutores sigan varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa.

Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud
Realidad. Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, estudia en Florida, donde busca desarrollarse deportivamente en el basquetbol.

Rompe el silencio Sebastián Rulli sobre escándalo de manutención: ‘Nunca le ha faltado ni le faltará nada’
Con apenas 532 minutos en el Apertura 2026, Gilberto Mora suma cinco goles y una asistencia.

Gilberto Mora ‘conquista’ Europa: el joven mexicano es el número uno de América en ranking internacional