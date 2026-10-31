MC pide a la ASF investigar a Amílcar Olán por presuntas irregularidades en contratos de medicamentos

Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para solicitar que investigue a Amílcar Olán, empresario señalado por su cercanía con Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntas irregularidades en contratos para la adquisición y distribución de medicamentos. El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, acudió al órgano fiscalizador para solicitar una revisión de los recursos públicos destinados al abastecimiento de medicamentos durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

En el documento, fechado el 29 de octubre de 2026 y dirigido al auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, el partido plantea investigar posibles irregularidades en la gestión, aplicación, control y ejercicio de recursos federales destinados a la compra de medicamentos, bienes terapéuticos y material de curación. MC SEÑALA QUE NO SE ENTREGARON MÁS DE 17 MILLONES DE ÓRDENES DE MEDICAMENTOS A través de sus redes sociales, Álvarez Máynez aseguró que empresas vinculadas con Amílcar Olán recibieron contratos para suministrar casi 20 millones de órdenes de medicamentos, pero afirmó que más de 17 millones no fueron entregadas. De acuerdo con los señalamientos del dirigente emecista, esta cifra representaría un incumplimiento de aproximadamente 85% de las órdenes de suministro. La denuncia también expone otras presuntas irregularidades en el desarrollo de los contratos, entre ellas retrasos de hasta 220 días en la entrega de medicamentos, pagos que no estarían respaldados por comprobantes de recepción de los productos y sanciones por incumplimientos que, según el documento, no habrían sido cobradas. Álvarez Máynez sostuvo que, pese a los recursos públicos destinados a la adquisición de medicamentos, persiste la falta de productos en los servicios de salud. “Faltan medicinas y nadie rinde cuentas. Que se investigue”, expresó al informar sobre la presentación de la denuncia.

ESTAS SON LAS EMPRESAS SEÑALADAS EN LA DENUNCIA ANTE LA ASF El escrito presentado por Movimiento Ciudadano identifica a tres empresas cuyos contratos y órdenes de suministro forman parte de los hechos que solicita investigar. La empresas son Labco Soluciones Médicas, S.A. de C.V.; Biosistemas y Seguridad Privada, S.A. de C.V. y Grupo Médico Castro Díaz, S.C.. El partido pidió que la ASF revise las operaciones relacionadas con estas compañías y determine si existieron irregularidades en el ejercicio de los recursos federales destinados al abastecimiento de medicamentos durante 2025 y 2026. Los señalamientos corresponden a la denuncia presentada por MC y deberán ser revisados por el órgano fiscalizador para establecer si existieron incumplimientos o responsabilidades en la ejecución de los contratos.

¿QUIÉN ES AMÍLCAR OLÁN Y QUÉ ANTECEDENTES TIENE EN CONTRATOS DE MEDICAMENTOS? Amílcar Olán es un empresario tabasqueño que ha sido relacionado con negocios y contrataciones gubernamentales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. También ha sido señalado por su cercanía con Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán. Entre los antecedentes mencionados se encuentra la participación de Romedic, empresa vinculada con Olán, en un contrato otorgado en 2023 por el Gobierno de Quintana Roo para el suministro de medicamentos. El acuerdo superó los 295 millones de pesos y forma parte de los antecedentes empresariales que han generado cuestionamientos sobre las relaciones comerciales del empresario con instituciones públicas.