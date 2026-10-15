Rocío Nahle niega vínculo con Amílcar Olán y culpa a la derecha por audio de Latinus

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    Rocío Nahle niega vínculo con Amílcar Olán y culpa a la derecha por audio de Latinus
    Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz. X

La gobernadora de Veracruz rompió la entrevista tras ser cuestionada si el ataque venía de Palacio Nacional.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, rechazó cualquier relación con el empresario José Amílcar Olán. Además, calificó como un “montaje de la derecha” las grabaciones difundidas recientemente por el medio Latinus.

Nahle reaccionó con molestia ante la pregunta explícita sobre un posible “fuego amigo” originado en Palacio Nacional. Tras el cuestionamiento, la mandataria decidió suspender de forma abrupta la entrevista con los reporteros.

SU DESLINDE EN VERACRUZ

Rocío Nahle atendió a los medios de comunicación en Veracruz para fijar su postura sobre las publicaciones periodísticas. La funcionaria aseguró que las acusaciones en su contra forman parte de una campaña política promovida por la oposición.

La tensión aumentó cuando un periodista le preguntó si sospechaba que las filtraciones provenían del gobierno federal. Sin responder de manera clara, la gobernadora mostró incomodidad, dio la vuelta y se retiró acompañada por su equipo.

¿QUÉ DICEN LOS AUDIOS DIFUNDIDOS?

El medio Latinus reveló audios donde presuntamente se escucha al empresario José Amílcar Olán presumir influencia en contratos de obras públicas. Entre las menciones se incluyen negociaciones vinculadas a la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Nahle sostuvo que los audios están editados y negó tener acuerdos personales o comerciales con Olán. La mandataria insiste en que las pruebas presentadas carecen de validez.

PIDEN INVESTIGAR EL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES

Figuras de la política nacional solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a fondo el contenido de los audios. El objetivo es deslindar responsabilidades legales y verificar la autenticidad de las grabaciones.

El caso mantiene la atención pública debido a la relación entre los señalamientos de corrupción y los principales proyectos de infraestructura del país. La controversia continúa generando reacciones entre los distintos grupos políticos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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