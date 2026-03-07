Médicas denuncian abuso sexual en el Hospital Infantil de Tamaulipas; realizan detenciones y renuncia director

Un caso de presunta agresión sexual contra dos médicas residentes del Hospital Infantil de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, se viralizó en redes sociales durante los últimos días, luego de que una de las víctimas difundiera un video en el que denunció los hechos y solicitó apoyo de la ciudadanía y de las autoridades. De manera preliminar, la médica Daniela García, residente de pediatría, relató que tanto ella como una de sus compañeras fueron víctimas de abuso sexual por parte de un hombre al que aseguraron no conocer. Según su testimonio, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 30 de diciembre de 2025 dentro del área de dormitorios destinada al personal femenino en formación. TE PUEDE INTERESAR: Víctimas colaterales de feminicidio en Coahuila exhiben barreras en la justicia AGRESOR INGRESÓ AL ÁREA DE DORMITORIOS DEL HOSPITAL De acuerdo con información difundida previamente por el propio hospital, el presunto agresor ingresó sin autorización al área de dormitorios del personal femenino y permaneció en el lugar aproximadamente una hora con diez minutos. Al retirarse del sitio, el individuo habría cubierto su cabeza con una prenda, lo que dificultó su identificación a través de los registros del sistema de videovigilancia instalados en el hospital. La denuncia generó preocupación entre personal médico y residentes del centro hospitalario, quienes señalaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad dentro de las instalaciones.

REALIZAN LA DETENCIÓN DE UN PRIMER SOSPECHOSO Y DESPUÉS LO LIBERAN El 9 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó la ejecución de una orden de aprehensión contra Carlos “N”, alias “La Rana”, por el delito de violación, derivado de denuncias por agresión sexual en perjuicio de dos personas al interior del Hospital Infantil de Ciudad Victoria. De acuerdo con las investigaciones iniciales, el imputado fue señalado como probable responsable de los hechos registrados en el hospital. Tras su detención, fue trasladado a la ciudad de Altamira para continuar con el proceso correspondiente. Posteriormente, la madre del detenido declaró que la captura se habría realizado de forma violenta. Según su versión, el joven fue sacado de su vivienda de manera agresiva y durante el operativo se registraron daños materiales, además de un supuesto atropello hacia su persona. UNA DE LAS VÍCTIMAS REALIZA DENUNCIA PÚBLICA ANTE FALTA DE AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN Este año, la médica Daniela García decidió hacer pública su identidad a través de un video difundido en redes sociales, en el que denunció lo ocurrido y señaló lo que describió como falta de empatía y acompañamiento por parte de las autoridades hospitalarias y de la fiscalía estatal. En el material audiovisual, la doctora relató que tanto ella como su compañera comenzaron a presentar síntomas como mareo y desorientación, por lo que acudieron esa misma tarde a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer (FENNAM) para recibir atención médica. “Fuimos a la FENNAM en la tarde porque nos sentíamos mareadas. Pedimos que nos hicieran un examen ginecológico y proctológico, mi compañera y yo teníamos muchas lesiones anales”, expresó entre lágrimas en el video difundido en redes sociales.

REALIZAN MANIFESTACIÓN EN HOSPITAL; SOLICITAN MEDIDAS DE SEGURIDAD El pasado 2 de marzo, Daniela García acudió a las instalaciones del hospital para realizar una manifestación en la que solicitó mayores medidas de seguridad para el personal médico en formación. Durante su pronunciamiento, señaló que su intención era exigir condiciones más seguras para quienes trabajan en el centro hospitalario. “Fui y me manifesté para pedir seguridad a mis compañeros, para todos”, expresó durante su protesta. La médica también señaló que, según su experiencia, no sería la primera ocasión en que una persona ajena ingresa a las instalaciones del hospital para cometer actos delictivos. RENUNCIA DIRECTOR DEL HOSPITAL INFANTIL DE TAMAULIPAS Tras la difusión pública de las denuncias y los señalamientos por presunta falta de apoyo institucional, Vicente Plascencia Valadez presentó su renuncia como director del Hospital Infantil de Ciudad Victoria. En un mensaje de aproximadamente 15 minutos, el médico informó que decidió separarse del cargo con el objetivo de facilitar las investigaciones y evitar que su permanencia pudiera interpretarse como un obstáculo en el proceso. También indicó que se reincorporará al mismo hospital para desempeñarse como cirujano plástico, especialidad que ejerce. REALIZAN SEGUNDA DETENCIÓN RELACIONADA CON EL CASO La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó posteriormente sobre la detención de otro hombre presuntamente relacionado con los hechos denunciados dentro del Hospital Infantil. De manera extraoficial se señaló que el detenido sería Fernando Antonio “G”, de 27 años, quien contaba con una ficha de búsqueda activa por parte de la fiscalía estatal. La captura se realizó en la zona centro de Ciudad Victoria mediante un operativo de agentes ministeriales. TE PUEDE INTERESAR: 8M: Leyes impulsadas por y para mujeres en México Vecinos del sector indicaron que las autoridades rodearon el área para ejecutar la detención del individuo, quien fue asegurado sin que se reportaran incidentes mayores durante la operación. Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y se informó que será presentado ante un juez en el Centro de Justicia Integral de Tamaulipas, donde se realizará la audiencia inicial.

