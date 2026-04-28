Movilización policiaca nuevamente por amenazas en cuatro planteles educativos de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Elementos policiacos se movilizaron a cuatro planteles educativos de Nuevo León ante el reporte de amenazas de tiroteo y hechos violentos, este martes. Los efectivos acudieron a escuelas en los ayuntamientos de San Nicolás, Pesquería y Monterrey.

Uno de los reportes que se atendió fue en la escuela primaria Club de Leones que está ubicada en Diego Rivera y José Clemente Orozco en la colonia Jardines de San Nicolás, en el referido ayuntamiento. Una segunda movilización ocurrió en la escuela secundaria número 127 en el ayuntamiento de Pesquería y una tercera en la escuela secundaria 10 Profesor Moisés Sáenz, que está en el ayuntamiento de Monterrey.

En cada uno de los casos se localizaron pintas en las paredes de los planteles las cuales hacen alusión a un tiroteo. Sin embargo, no se encontraron indicios de presuntos hechos violentos. Por otra parte, también en el municipio de Monterrey, pero en la secundaria número 20 Profesor Juan F Escamilla, los uniformados acudieron en atención a un mensaje publicado en redes presuntamente por un alumno que advertía que acuchillaría a sus compañeros.

Estas amenazas hasta ahora se cree que presuntamente se derivan de un reto en TikTok; sin embargo, cada uno de los casos son atendidos por las autoridades locales. La semana pasada, la Fiscalía General de Justicia del estado confirmó 17 atenciones en distintos planteles educativos ante amenazas de tiroteo escolar.

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