Movilización policiaca nuevamente por amenazas en cuatro planteles educativos de Nuevo León

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México
/ 28 abril 2026
    Movilización policiaca nuevamente por amenazas en cuatro planteles educativos de Nuevo León
    Una de las escuelas en donde se registró al movilización se ubica en el ayuntamiento de San Nicolás ARACELY CHANTAKA

Los planteles se ubican en los municipios de Pesquería, San Nicolás y Monterrey; se derivan de un reto en TikTok

Monterrey, Nuevo León.- Elementos policiacos se movilizaron a cuatro planteles educativos de Nuevo León ante el reporte de amenazas de tiroteo y hechos violentos, este martes.

Los efectivos acudieron a escuelas en los ayuntamientos de San Nicolás, Pesquería y Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/noticias/reportan-amenazas-de-tiroteos-en-11-escuelas-de-baja-california-sur-y-sinaloa-IE20248550

Uno de los reportes que se atendió fue en la escuela primaria Club de Leones que está ubicada en Diego Rivera y José Clemente Orozco en la colonia Jardines de San Nicolás, en el referido ayuntamiento.

Una segunda movilización ocurrió en la escuela secundaria número 127 en el ayuntamiento de Pesquería y una tercera en la escuela secundaria 10 Profesor Moisés Sáenz, que está en el ayuntamiento de Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ante-amenazas-de-tiroteos-activan-protocolos-de-seguridad-en-escuelas-de-nuevo-leon-GB20214460

En cada uno de los casos se localizaron pintas en las paredes de los planteles las cuales hacen alusión a un tiroteo. Sin embargo, no se encontraron indicios de presuntos hechos violentos.

Por otra parte, también en el municipio de Monterrey, pero en la secundaria número 20 Profesor Juan F Escamilla, los uniformados acudieron en atención a un mensaje publicado en redes presuntamente por un alumno que advertía que acuchillaría a sus compañeros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pintas-con-amenazas-de-tiroteo-escolar-suman-17-planteles-educativos-en-nuevo-leon-LE20247792

Estas amenazas hasta ahora se cree que presuntamente se derivan de un reto en TikTok; sin embargo, cada uno de los casos son atendidos por las autoridades locales.

La semana pasada, la Fiscalía General de Justicia del estado confirmó 17 atenciones en distintos planteles educativos ante amenazas de tiroteo escolar.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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