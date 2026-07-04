Emite Estados Unidos alerta de seguridad por partido México-Inglaterra

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    Emite Estados Unidos alerta de seguridad por partido México-Inglaterra
    Alertó que las recientes celebraciones dejaron lesionados y personas muertas. Cuartoscuro

La representación diplomática informó que se han registrado grandes multitudes en Fan Fest y estadios con motivo de las celebraciones

CDMX.- La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para los estadounidenses residentes y turistas en el país con motivo del partido México - Inglaterra que se disputarán en el Estadio Ciudad de México el próximo domingo 5 de julio.

La representación diplomática a cargo de Ronald Johnson señaló que durante el Mundial 2026, en el país anfitrión que albergó la inauguración del evento deportivo, se han registrado grandes multitudes en lugares públicos, Fan Fest y estadios con motivo de las celebraciones, sin embargo, alertó que las recientes celebraciones dejaron lesionados y personas muertas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/guardia-nacional-detiene-a-vicente-aldape-tesorero-del-ayuntamiento-de-tulum-BK21907530

“Los ciudadanos estadounidenses deben extremar las precauciones en grandes multitudes, ya que las aglomeraciones en recientes reuniones para ver eventos y celebraciones han provocado lesiones y muertes”, escribió en un comunicado.

ALERTA DE MOVILIZACIONES

Cabe mencionar que tras las celebraciones del partido México-Ecuador el pasado martes 30 de junio, se reportó la muerte de 4 personas, tres de ellas por asfixia, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

La embajada estadounidense alertó también a sus ciudadanos sobre las movilizaciones que se prevén durante el evento deportivo en varios puntos del país, tal como ha ocurrido desde el comienzo de la justa mundialista con madres buscadoras, maestros y distintos grupos sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/baja-33-homicidio-doloso-durante-mes-del-mundial-GK21907188

“Unirse a manifestaciones consideradas políticas por las autoridades puede resultar en detención o deportación, ya que la ley mexicana prohíbe las actividades políticas de ciudadanos extranjeros”, enfatizó la embajada de EU.

En este sentido, la representación diplomática hizo un llamado a que sus ciudadanos tomen las precauciones necesarias para evitar grandes multitudes y pidió que mantengan la “conciencia situacional”.

RECOMENDACIONES DE LA EMBAJADA

Algunas de las recomendaciones que emitió la embajada a cargo de Ronald Johnson son:

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/periodistas-de-mexico-exigen-a-la-fge-clasificar-el-caso-de-roxana-guzman-como-feminicidio-HK21904517

• Tener en cuenta salidas cercanas y contar con plan para salir en caso de sentirse incómodo

• Evitar las áreas alrededor de protestas y manifestaciones

• Monitoreo de medios locales para obtener actualizaciones

• Actualizarse en tiempo real sobre los cierres de los puntos de acceso de Fan Fest y otros puntos de la capital del país

• Llamar al 911 en caso de emergencia

• Contactar con la embajada de Estados Unidos si se requiere ayuda: (55) 2579-2000El encuentro deportivo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido en varios puntos de la capital del país.

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