Mexicano confronta a Noroña en calles de Roma: ‘¿Qué se siente estar aquí?’

“Me topé a @fernandeznorona en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro” , posteó Roberto Quijano en X junto con un video de su encuentro.

Un mexicano increpó a senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña , en las calles de Roma, Italia, a quien lo acusó de intento de robo y agresión. Sumándose este destino turístico a la larga lista de polémicos viajes de legislador morenista.

Tras encontrar al legislador afuera de un negocio, el hombre le cuestionó su estadía en la ciudad: “Senador Noroña ¿qué se siente estar aquí en Roma?”, le cuestionó. Ante ello, el morenista lo encaró y respondió: “Pues muy bien. ¿Crees que eres el único que tiene derecho a estar en Roma? No, mi amigo”.

Al mismo tiempo, una mujer que acompañaba al senador morenista salió en su defensa. “¡Exacto, exacto! Pobretón”, alegó. Según Quijano, la mujer intentó patearlo.

Ante esto, Quijano dice que Noroña lo está agrediendo, a lo cual el político dice que no le ha hecho nada, mientras que el usuario de X le reclama por estar en Roma mientras el país está en crisis y por defender a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela detenido por la administración de Donald Trump la madrugada del 3 de enero.

Mientras el ciudadano seguía grabando, Fernández Noroña caminó hacia él y lo orilló a retroceder y bajarse de la banqueta. “¡Aquí me está agrediendo el senador Fernández Noroña! ¡Defiende a Maduro! Defiende al Maduro. Está aquí en Roma mientras el país está en crisis. Un corrupto, Aquí, véanlo”, afirmó el hombre mientras Fernández Noroña negaba la agresión y le decía “¡Claro, claro!”.

“Te van a atropellar, bobo”, le advirtió el legislador morenista al mexicano. “Que me atropellen. ¡Corrupto!”, le gritó, mientras se encontraban en el centro comercial Rinascente, ubicada en las inmediaciones de la Fontana di Trevi y de la Piazza Spagna, identificada como uno de los lugares más exclusivos con las mejores marcas para comprar.

NOROÑA SE DEFIENDE

Aunque el senador Noroña suele publicar constantemente en redes sociales, sobre todo en sus actividades cotidianas, hasta el momento de la publicación de ese video no había indicios sobre la visita a Roma.