Mexicano confronta a Noroña en calles de Roma: ‘¿Qué se siente estar aquí?’

México
/ 4 enero 2026
    Mexicano confronta a Noroña en calles de Roma: ‘¿Qué se siente estar aquí?’
    Un mexicano increpó a senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, en las calles de Roma, Italia, a quien lo acusó de intento de robo y agresión. CORTESÍA

El legislador rechazó haber agredido al ciudadano, al que identificó como ‘panista’

Un mexicano increpó a senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, en las calles de Roma, Italia, a quien lo acusó de intento de robo y agresión. Sumándose este destino turístico a la larga lista de polémicos viajes de legislador morenista.

“Me topé a @fernandeznorona en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro”, posteó Roberto Quijano en X junto con un video de su encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: Fernández Noroña suma solo tres iniciativas en 16 meses de legislatura

Tras encontrar al legislador afuera de un negocio, el hombre le cuestionó su estadía en la ciudad: “Senador Noroña ¿qué se siente estar aquí en Roma?”, le cuestionó. Ante ello, el morenista lo encaró y respondió: “Pues muy bien. ¿Crees que eres el único que tiene derecho a estar en Roma? No, mi amigo”.

Al mismo tiempo, una mujer que acompañaba al senador morenista salió en su defensa. “¡Exacto, exacto! Pobretón”, alegó. Según Quijano, la mujer intentó patearlo.

Ante esto, Quijano dice que Noroña lo está agrediendo, a lo cual el político dice que no le ha hecho nada, mientras que el usuario de X le reclama por estar en Roma mientras el país está en crisis y por defender a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela detenido por la administración de Donald Trump la madrugada del 3 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Michoacán: Noroña, Morón y Godoy vs. Grecia Quiroz

Mientras el ciudadano seguía grabando, Fernández Noroña caminó hacia él y lo orilló a retroceder y bajarse de la banqueta. “¡Aquí me está agrediendo el senador Fernández Noroña! ¡Defiende a Maduro! Defiende al Maduro. Está aquí en Roma mientras el país está en crisis. Un corrupto, Aquí, véanlo”, afirmó el hombre mientras Fernández Noroña negaba la agresión y le decía “¡Claro, claro!”.

“Te van a atropellar, bobo”, le advirtió el legislador morenista al mexicano. “Que me atropellen. ¡Corrupto!”, le gritó, mientras se encontraban en el centro comercial Rinascente, ubicada en las inmediaciones de la Fontana di Trevi y de la Piazza Spagna, identificada como uno de los lugares más exclusivos con las mejores marcas para comprar.

NOROÑA SE DEFIENDE

Aunque el senador Noroña suele publicar constantemente en redes sociales, sobre todo en sus actividades cotidianas, hasta el momento de la publicación de ese video no había indicios sobre la visita a Roma.

TE PUEDE INTERESAR: Noroña suma lista de agravios contra legisladoras y periodistas

Hasta que en X reposteó una publicación, el legislador rechazó haber agredido al ciudadano, al que identificó como ‘panista’ y dijo que lo salvó de lo que lo atropellaran.

”Estoy en la calle, en una tienda de bolsas de piel y nunca lo agredí. El ciudadano es el panista Roberto Quijano. Fascista, racista y clasista al que salvé de que lo atropellaran”, afirmó el legislador.

Roma se suma a los viajes que el legislador ha realizado a Palestina y Estrasburgo, a donde fue aún como Presidente del Senado para participar en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos.

(Con información de Reforma)

Temas


Redes sociales
Senadores
Viral

Localizaciones


Roma
México

Personajes


Gerardo Fernández Noroña

Organizaciones


X

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos

La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos
Tras operaciones en Venezuela, Trump amagó con acciones en países como México, Colombia y Cuba.

Pone presión a México intervención de Estados Unidos en Venezuela
En sus editoriales, emitieron fuertes críticas sobre la acción que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Cuestionan diarios influyentes del mundo operativo de EU: ‘Fue ilegal e imprudente’
Miembros de la guardia presidencial aguardan afuera del palacio de Miraflores tras explosiones.

Dejó 40 muertos intervención de EU, asegura funcionario venezolano
El USS Iwo Jima, buque en el que Maduro y su esposa fueron trasladados tras su captura.

Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago
AMLO sale de retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro

AMLO sale del retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro
El anuncio se suma a las declaraciones previas del gobierno mexicano en rechazo a las acciones militares en Venezuela.

‘América Latina debe mantenerse unida’: Sheinbaum endurece postura por Venezuela
Donald Trump afirmó que fuerzas estadounidenses ejecutaron un asalto “sin precedentes” en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores

“Vamos a extraer mucha riqueza, habrá un reembolso para EU” y otras frases alarmantes sobre el Discurso de Donald Trump sobre Venezuela