Noroña suma lista de agravios contra legisladoras y periodistas

El senador Gerardo Fernández Noroña suma una larga lista de críticas de colectivos feministas, de periodistas y de senadoras de oposición que lo han acusado de misógino por hacer comentarios despectivos hacia políticas mexicanas y periodistas, a quienes ha ofendido en redes sociales y desde su posición en la tribuna del Senado.

Ejemplo de ello se suscitó el pasado martes 25 de noviembre, en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando dijo que la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, es “ambiciosa” porque “va por la gubernatura de Michoacán”, y reiteró sus dichos en el pleno del Senado de la República.

”Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista, y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán”, dijo Fernández Noroña en tribuna de la Cámara Alta.

Adriana Dávila Fernández, “bocona”

Pero esta no es la primera vez que ofende a mujeres en la política, de hecho, en 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el entonces diputado por el PT cometió violencia política en razón de género contra la diputada federal del PAN, Adriana Dávila.

En octubre de 2019, Fernández Noroña acudió a Tlaxcala, donde señaló el delito de trata de personas en el estado. En referencia a Dávila Fernández, expresó: “Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este tema [trata] y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la ching...”.

Norma Piña Hernández, “la peor”

El entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República también arremetió contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y en varias ocasiones desacreditó su trayectoria como juzgadora.

El legislador morenista Fernández Noroña acusó sin pruebas a la presidenta del Máximo Tribunal Electoral de interferir en la reforma al Poder Judicial de la Federación y acusó a su gestión como la peor en la historia del país.

“La presidenta Norma Piña es muy voraz (...) es más, sí lo voy a decir, si tuviera un poquito de decencia, la ministra Piña Hernández ya habría renunciado al cargo”, opinó.

Azucena Uresti, criticada

En agosto pasado, Fernández Noroña arremetió contra la periodista Azucena Uresti, luego de que le llovieran críticas por adquirir una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

En sus redes sociales, difundió información privada del supuesto domicilio de la conductora.”Aquí Azucena Uresti en el gimnasio del edificio de Reforma 77, donde dice que no vive en un departamento de 13 millones de pesos. Que con sus cuentas y a crédito, deben haber pagado 100 millones”, escribió el político en su cuenta de X, en la que también compartió una fotografía de la presentadora en lo que parece ser un gimnasio.

Organizaciones como Artículo 19 explicaron que ese hecho puede considerarse una forma de violencia digital, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Lilly Téllez, insultos

Desde la Cámara Alta, Fernández Noroña y la senadora panista Lilly Téllez han protagonizado varios debates e intercambios de insultos sobre temas de agenda nacional, como la reforma al Poder Judicial y el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En varias ocasiones, el senador se negó a darle la palabra a la legisladora y llamó “carroñeros” a los integrantes del PAN.

De hecho, solicitó formalmente la exclusión de la bancada del PAN de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, por el comportamiento en tribuna de la senadora Téllez, por supuestas faltas de respeto a Morena.