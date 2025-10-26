‘Vine a manifestar mi solidaridad’: Gerardo Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina
Fernández Noroña retomó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reconoció la existencia de un genocidio y afirmó que ambos Estados tienen derecho a existir
Desde Palestina, el senador Gerardo Fernández Noroña calificó de genocidio la ofensiva contra la Franja de Gaza y condenó los ataques que afectan a la población civil.
“Está muy cabrón que veas esto y te hagas pendejo, que digas ‘no es mi tema, está más grave acá en México, es terrible, ¿qué vas a hacer tan lejos?’ (...) El que estén siendo asesinados, que estén destruyendo hospitales, escuelas, que no permitan acceso a ayuda humanitaria”, expresó.
El legislador explicó que su viaje no es turístico, sino un acto de solidaridad: “Claro que me gusta viajar, pero no vine a pasear; vine a manifestar mi solidaridad con el pueblo palestino, a reivindicar su derecho a existir”.
Además, consideró que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 podría haber sido ejecutado por Israel para escalar el conflicto: “así son los fachos”.
Noroña narró también un recuerdo personal: cuando tenía veinte años, su abuela le pidió trabajar porque ya no podía más. Entre lágrimas, subrayó que “está cabrón” no tener derecho a existir mientras hay quienes te ven como “un animal o una cosa”.
Señaló que es doloroso observar la pobreza y la falta de acceso a salud en la población palestina y condenó la expulsión de personas de sus hogares: “que se les expulse de su casa, de su tierra, de su país porque a algunos señores poderosos de otros países les dio la gana la perversidad de poner patas arriba el mundo árabe”.
Fernández Noroña retomó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reconoció la existencia de un genocidio y afirmó que ambos Estados tienen derecho a existir: “La posición de la jefa del Estado mexicano es de condena a la violencia y de exigencia al respeto a la soberanía del pueblo palestino y del pueblo israelí”.
Criticó también las posturas de PRI y PAN, a quienes acusó de promover el intervencionismo y ser “peleles” del gobierno estadounidense, y advirtió sobre amenazas militares a Venezuela, Colombia y México: “Cuando eres solidario con otro pueblo, está siendo solidario contigo mismo frente a un monstruo. No creo que no entiendan, es más serio el asunto”.
En su videocharla para redes sociales, Fernández Noroña insistió en que su objetivo en Medio Oriente es mostrar apoyo al pueblo palestino, que según él, está siendo masacrado y “tiene derecho a existir”.