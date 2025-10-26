$!‘Vine a manifestar mi solidaridad’: Gerardo Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina

Desde Palestina, el senador Gerardo Fernández Noroña calificó de genocidio la ofensiva contra la Franja de Gaza y condenó los ataques que afectan a la población civil.

“Está muy cabrón que veas esto y te hagas pendejo, que digas ‘no es mi tema, está más grave acá en México, es terrible, ¿qué vas a hacer tan lejos?’ (...) El que estén siendo asesinados, que estén destruyendo hospitales, escuelas, que no permitan acceso a ayuda humanitaria”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Vapulean redes sociales a Adán Augusto y a Noroña por acusaciones y viaje a Medio Oriente

El legislador explicó que su viaje no es turístico, sino un acto de solidaridad: “Claro que me gusta viajar, pero no vine a pasear; vine a manifestar mi solidaridad con el pueblo palestino, a reivindicar su derecho a existir”.

Además, consideró que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 podría haber sido ejecutado por Israel para escalar el conflicto: “así son los fachos”.