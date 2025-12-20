Mexicanos pagarán hasta 25% más por kilo de pavo este 2025

El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) informó que el precio por kilo de pavo se incrementó entre un 20% y 25% este 2025 en comparación con el año anterior. Este ajuste impacta directamente en las cenas decembrinas y en la industria de embutidos, provocando una caída estimada del 11.6% en el consumo total de esta proteína en el mercado mexicano, donde la mayoría de la carne se destina a la producción de jamones y salchichas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Pavo para tu cena de Navidad?... según Profeco, estas son las mejores marcas

El alza responde principalmente a los brotes de influenza aviar registrados en EU, país que provee cerca del 90% del pavo que se consume en México. Ante la baja oferta internacional y el encarecimiento de las importaciones, las previsiones para el cierre de 2025 sitúan el consumo en 166 mil 253 toneladas, una cifra significativamente menor a la del año previo, reflejando una marcada vulnerabilidad por la dependencia del exterior.

CONSUMO EN MÉXICO SE ‘PAVALIZA’

La industria del pavo en México enfrenta un escenario de estancamiento en la producción nacional y alta volatilidad en los precios de importación.

México apenas producirá 19 mil 254 toneladas en 2025, un incremento marginal del 1.4%, lo que obliga a importar más de 147 mil toneladas para satisfacer la demanda.

TE PUEDE INTERESAR: Se encarecen 17% cenas de Navidad y Año Nuevo en México