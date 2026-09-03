México acelera su carrera en inteligencia artificial y busca aliados en el G20

México quiere aumentar su participación en la industria de la inteligencia artificial (IA) y para ello busca establecer alianzas con gobiernos y empresas líderes a nivel mundial.

Durante una reunión de ministros de Innovación del G20 realizada en Carolina del Norte, Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó la visión del país para acelerar el desarrollo y la adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial.

La propuesta mexicana contempla utilizar estas herramientas para elevar la productividad, generar mejores oportunidades laborales y favorecer el bienestar de la población. Además, el gobierno busca que el país desarrolle capacidades propias para aprovechar el crecimiento de la economía digital.

Ebrard se reúne con líderes de Nvidia, OpenAI y Anthropic

Como parte de su agenda tecnológica, Marcelo Ebrard sostuvo encuentros con algunos de los principales referentes de la industria de inteligencia artificial.

Entre ellos estuvo Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, quien acordó visitar México para explorar oportunidades relacionadas con el desarrollo y despliegue de esta tecnología.

Durante el encuentro, Huang destacó la participación de México en la fabricación de supercomputadoras de Nvidia y manifestó su interés por conocer el potencial del país en esta nueva etapa tecnológica.

Ebrard también se reunió con Sam Altman, responsable de OpenAI, y Tom Brown, cofundador de Anthropic. Aunque se confirmaron ambos encuentros, la Secretaría de Economía no dio a conocer acuerdos específicos derivados de estas conversaciones.