México acelera su carrera en inteligencia artificial y busca aliados en el G20
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Marcelo Ebrard también sostuvo reuniones con líderes de Nvidia, OpenAI y Anthropic para explorar nuevas oportunidades tecnológicas.
México quiere aumentar su participación en la industria de la inteligencia artificial (IA) y para ello busca establecer alianzas con gobiernos y empresas líderes a nivel mundial.
Durante una reunión de ministros de Innovación del G20 realizada en Carolina del Norte, Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó la visión del país para acelerar el desarrollo y la adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial.
La propuesta mexicana contempla utilizar estas herramientas para elevar la productividad, generar mejores oportunidades laborales y favorecer el bienestar de la población. Además, el gobierno busca que el país desarrolle capacidades propias para aprovechar el crecimiento de la economía digital.
Ebrard se reúne con líderes de Nvidia, OpenAI y Anthropic
Como parte de su agenda tecnológica, Marcelo Ebrard sostuvo encuentros con algunos de los principales referentes de la industria de inteligencia artificial.
Entre ellos estuvo Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, quien acordó visitar México para explorar oportunidades relacionadas con el desarrollo y despliegue de esta tecnología.
Durante el encuentro, Huang destacó la participación de México en la fabricación de supercomputadoras de Nvidia y manifestó su interés por conocer el potencial del país en esta nueva etapa tecnológica.
Ebrard también se reunió con Sam Altman, responsable de OpenAI, y Tom Brown, cofundador de Anthropic. Aunque se confirmaron ambos encuentros, la Secretaría de Economía no dio a conocer acuerdos específicos derivados de estas conversaciones.
México quiere atraer inversión y tecnología
El secretario de Economía planteó que la inteligencia artificial puede transformar la actividad productiva de manera similar a otros grandes avances tecnológicos que modificaron la industria.
Por ello, uno de los objetivos del gobierno es desarrollar infraestructura y talento dentro de México, además de integrar a empresas nacionales en las cadenas globales de valor relacionadas con la economía de datos.
Esta estrategia forma parte del llamado Plan México, que busca fortalecer la producción nacional y aumentar la participación de proveedores mexicanos en sectores tecnológicos de alto valor.
México estrecha vínculos tecnológicos con otros países
La agenda de Ebrard también incluyó reuniones con funcionarios de Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur.
Con Howard Lutnick, secretario de Comercio estadounidense, abordó temas relacionados con el desarrollo tecnológico de América del Norte y las cadenas de suministro, particularmente relevantes ante el crecimiento de industrias como la inteligencia artificial, los semiconductores y los centros de datos.
Asimismo, Ebrard acordó con Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, trabajar en una agenda coordinada de innovación entre México y la Unión Europea.
G20 acuerda impulsar tecnologías emergentes
La reunión ministerial del G20 concluyó con un documento de consenso que contempla áreas como innovación, capacitación de trabajadores tecnológicos, propiedad intelectual, estándares y cadenas de suministro.
Los participantes también respaldaron los Principios de Carolina para las tecnologías emergentes, enfocados en impulsar la investigación, comercialización y adopción tecnológica.
Con esta participación, México busca posicionarse dentro de las conversaciones internacionales sobre inteligencia artificial y aprovechar las oportunidades económicas que representa una de las industrias con mayor crecimiento a nivel global.