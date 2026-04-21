México bajo la mira de la ONU por crisis de desapariciones, feminicidios y corrupción: Mario Escobar

A cuatro años de la desaparición y presunto feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, sus padres aseguraron que la crisis que enfrenta México en estos delitos y la corrupción de las fiscalías en sus procesos de investigación han ocasionado que la ONU cuestione qué está pasando en este país.

Este martes, en el marco del cuarto aniversario luctuoso de su hija, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa organizaron una misa en su memoria en la parroquia San Juan de los Lagos, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum propone iniciativa para ley general contra el feminicidio

‘Son tiempos muy difíciles, siguen los feminicidios, estamos ahorita teniendo el caso de Edith que es muy lamentable que la Fiscalía, algo parecido como aquí en Nuevo León, haya tenido muchas omisiones’, dijo Escobar.

Añadió que la situación no ha pasado desapercibida para la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

‘(Esta ocasionando) que la ONU esté volteando hacia México y diga por qué tantas desapariciones, por qué tantos desaparecidos, por qué tantos feminicidios, por qué están tan rebasadas las carpetas con las fiscalías que no hacen su trabajo con perspectiva de género’, señaló.

Acusó que las fiscalías incluso solo le dan vueltas a los casos y tratan de eliminar evidencias.

‘Como pasó con el caso de Debanhi, como está pasando ahorita con el caso de Edith, es muy lamentable que las fiscalías sigan con esa corrupción’, señaló.

Debanhi Susana desapareció el 9 de abril de 2022 tras acudir a una fiesta en una quinta del municipio de Escobedo y su cuerpo fue hallado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio en donde fue vista por última ocasión con vida.

Ante las fallas y omisiones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la carpeta de investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, hasta el momento la muerte de la joven ni siquiera ha sido tipificada como feminicidio.

En el caso de Edith Guadalupe, ocurrido recientemente en la Ciudad de México, la joven fue hallada muerta en un edificio de departamentos de la alcaldía Benito Juárez a donde había acudido a buscar trabajo. Sus familiares acusaron ser extorsionados por las autoridades para agilizar su búsqueda.

Escobar dijo que las fiscalías actúan así con corrupción, fallas y omisiones porque no les pasa a ellos.

‘No saben el dolor que sufre la gente con desaparecidos. Casos como el de Edith, como el de Debanhi, como el de Maricela Escobedo, muchos casos que no tienen la oportunidad de tener este foco, que ustedes nos dan. Nosotros somos la voz de toda esa gente, esos buscadores que andan con el pico y la pala tratando de buscar a sus seres queridos o tratando de encontrarlos con vida porque la esperanza nunca muere’, estableció Escobar.

TE PUEDE INTERESAR: La Cámara de Diputados aprueba ley general en contra de los feminicidios en México