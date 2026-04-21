La Cámara de Diputados aprueba ley general en contra de los feminicidios en México

El 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma para crear una ley general de combate al feminicidio, tras la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 12 de marzo.

La reforma implementa una nueva estrategia y metodología común para optimizar la respuesta institucional de las autoridades y la atención inmediata en estos casos.

Se detalló que el dictamen fue aprobado por la mayoría de los legisladores. Durante el pleno, se realizó un debate que hizo referencias a los casos de feminicidios más recientes, mencionando principalmente la reacción de negligencia, por parte de la Fiscalía de la CDMX, al feminicidio de Edith Guadalupe.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio por el caso de Edith Guadalupe y la balacera que ocurrió en Teotihuacán el 20 de abril, donde la víctima del agresor era una mujer de origen canadiense.

Se compartió que la reforma al artículo 73 de la Constitución se presentó con el fin de homologar el tipo penal y las sanciones en estos casos para abonar a una investigación con perspectiva de género.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registró que en promedio ocurrieron 1.8 feminicidios cada día en el 2025 en México. De enero a agosto, de ese año, se reportaron 444 casos.