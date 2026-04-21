La Cámara de Diputados aprueba ley general en contra de los feminicidios en México

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México
/ 21 abril 2026
    La Cámara de Diputados aprueba ley general en contra de los feminicidios en México
    Olga Sánchez Cordero, diputada del Morena junto a sus compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio. Cuarto oscuro | Mario Jasso

Durante el debate en el pleno, se destacó el caso de Edith Guadalupe y las omisiones de la fiscalía en su respuesta ante la denuncia

El 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma para crear una ley general de combate al feminicidio, tras la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 12 de marzo.

La reforma implementa una nueva estrategia y metodología común para optimizar la respuesta institucional de las autoridades y la atención inmediata en estos casos.

Se detalló que el dictamen fue aprobado por la mayoría de los legisladores. Durante el pleno, se realizó un debate que hizo referencias a los casos de feminicidios más recientes, mencionando principalmente la reacción de negligencia, por parte de la Fiscalía de la CDMX, al feminicidio de Edith Guadalupe.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio por el caso de Edith Guadalupe y la balacera que ocurrió en Teotihuacán el 20 de abril, donde la víctima del agresor era una mujer de origen canadiense.

Se compartió que la reforma al artículo 73 de la Constitución se presentó con el fin de homologar el tipo penal y las sanciones en estos casos para abonar a una investigación con perspectiva de género.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registró que en promedio ocurrieron 1.8 feminicidios cada día en el 2025 en México. De enero a agosto, de ese año, se reportaron 444 casos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presenta-sheinbaum-la-ley-general-contra-el-feminicidio-FJ19678951

Se destacó que las entidades con mayor índice de violencia y de feminicidios son el Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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