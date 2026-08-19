México da seguimiento a 17 muertes de connacionales durante operativos o bajo custodia de ICE

“Es el seguimiento a este tema que tiene que ver con el fallecimiento de connacionales durante operativos o bajo custodia de ICE y que, pues como hemos dicho ya en muchas ocasiones, es obviamente un tema muy doloroso para el gobierno de México, obviamente para las familias de estas personas que han perdido la vida y que naturalmente es una prioridad de la Cancillería atender”, explicó.

Velasco Álvarez señaló que la atención de estos casos constituye una prioridad para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al tiempo que precisó que las acciones del Gobierno mexicano buscan dar seguimiento a las investigaciones y determinar responsabilidades, sin plantear un conflicto con Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario presentó un informe sobre las denuncias interpuestas ante autoridades estadounidenses, las gestiones realizadas por la Cancillería y los apoyos otorgados a las familias de las personas fallecidas.

El Gobierno de México mantiene investigaciones y gestiones diplomáticas por el fallecimiento de 17 connacionales durante operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ), informó este miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

HAY 17 MEXICANOS FALLECIDOS Y 20 DENUNCIAS PRESENTADAS

El secretario informó que, hasta el momento, se tiene registro de 17 personas mexicanas que han perdido la vida durante operativos o bajo custodia de ICE.

Como parte del seguimiento a estos casos, se han presentado 20 denuncias ante autoridades estadounidenses. De acuerdo con la información expuesta por Velasco Álvarez, ocho fueron interpuestas ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito.

Los fallecimientos ocurrieron en ocho estados de Estados Unidos: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

El funcionario también informó que el Gobierno de México ha destinado 24 mil 788 dólares en apoyos, principalmente para la repatriación de los restos de las personas fallecidas y para respaldar a sus familiares.

“Se han brindado apoyos por 24 mil 788 dólares, principalmente para repatriaciones de restos de estas personas que han perdido la vida para sus familiares; esto siempre resulta muy importante”, señaló.

FISCALÍAS DE ESTADOS UNIDOS YA RESPONDIERON ALGUNAS DENUNCIAS

Roberto Velasco explicó que la Cancillería ha recibido respuestas de varios fiscales generales respecto de las denuncias presentadas. En algunos casos, las autoridades estadounidenses únicamente confirmaron la recepción de los documentos, mientras que en otros ya comunicaron las acciones que realizarán.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Florida, donde el fiscal estatal informó al Gobierno mexicano que la investigación local coincidió con la conclusión de que una de las personas fallecidas se quitó la vida, por lo que no se contempla realizar una investigación adicional.

“En el caso de Florida nos confirmó el fiscal del estado que coincide con la investigación que hizo que en este caso, pues dicen que se trató de una persona que se quitó la vida y pues el fiscal nos dice que coincide con la investigación que hizo, por lo que pues no harán una investigación adicional”, explicó.

En contraste, las autoridades de Ventura y Cook, California, así como Harris, Texas, comunicaron que realizarán una valoración de posibles acciones relacionadas con los casos correspondientes.

El secretario indicó que en los otros casos continúa el seguimiento a la espera de que las fiscalías respectivas determinen las acciones que emprenderán.

MÉXICO TAMBIÉN PIDIÓ UNA INVESTIGACIÓN AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Además de las denuncias presentadas ante fiscalías estatales y de distrito, Velasco Álvarez informó que se presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar el inicio de una investigación.

La solicitud fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y transmitida mediante la Embajada de México en Estados Unidos.

El Gobierno mexicano también ha realizado gestiones directamente ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y ICE para expresar sus preocupaciones respecto de los fallecimientos de connacionales.

Estas gestiones, detalló, han sido realizadas por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri; la subsecretaria Cristina Planter; y el propio Roberto Velasco, quien señaló que ha abordado el tema con el embajador estadounidense en México, Ron Johnson.

“Lo hemos conversado en varias ocasiones, incluso públicamente le he agradecido al embajador Johnson, porque, pues, es un tema que hemos conversado en distintos momentos, tan recientemente como la semana pasada, y le he agradecido por su apertura para mantener esta conversación sobre este tema que, como decía, pues es prioritario”, afirmó.

ALTO COMISIONADO DE LA ONU DARÁ SEGUIMIENTO AL TEMA

La Cancillería también informó sobre las gestiones realizadas ante organismos internacionales. Velasco Álvarez recordó que México envió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para exponer la situación.

El funcionario indicó que ya recibieron una respuesta del organismo internacional, en la que se expresó conocimiento y preocupación por la situación.

De acuerdo con el secretario, la oficina del Alto Comisionado informó que transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su consideración.

Asimismo, señaló que continuará el monitoreo de las condiciones en los centros de detención y de los derechos humanos de las personas migrantes.

Velasco agregó que el organismo internacional hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para realizar investigaciones prontas y garantizar los derechos humanos de las víctimas.

CASOS EN CALIFORNIA RECIBEN APOYO JURÍDICO DE MÉXICO

El secretario de Relaciones Exteriores también presentó avances en casos que cuentan con respaldo del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) de la Cancillería.

Entre ellos se encuentran casos relacionados con el centro de detención de Adelanto, California, donde las personas afectadas o sus familiares decidieron emprender acciones legales y reciben apoyo para su representación.

Velasco aclaró que la SRE no actúa como parte directamente en estos litigios, sino que proporciona recursos para sufragar la representación legal de las personas y sus familias.

En uno de los casos se mantiene la revisión de evidencia para determinar posibles responsabilidades de empresas relacionadas con la prestación de servicios médicos en un centro de detención. También se analiza nueva documentación que podría ser relevante para determinar un posible incumplimiento en la prestación de dichos servicios.

En un segundo caso, el litigio continúa y se han obtenido resoluciones favorables para la parte actora. El juicio está previsto para el verano de 2027 y próximamente comenzará la etapa de intercambio de evidencia.

Un tercer expediente se encuentra en la preparación de una estrategia para una eventual demanda civil, con la posibilidad de analizar la actuación de autoridades migratorias.

CANCILLERÍA CONTINUARÁ SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS

Como parte de las siguientes acciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores continuará dando seguimiento a las respuestas de las fiscalías de Ventura, Cook y Harris, además de establecer contacto con aquellas autoridades que todavía no han respondido a las denuncias.

El funcionario también anunció que la red diplomática y consular mantendrá acercamientos con mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Asimismo, continuará la presencia de la red consular mexicana en los centros de detención y se mantendrán acciones legales de carácter preventivo y de protección.