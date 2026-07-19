Piden a ONU mediar por muertes de ICE

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    Piden a ONU mediar por muertes de ICE
    La misiva advierte que al menos 18 personas han perdido la vida en hechos relacionados con la actuación del ICE: 14 mientras se encontraban en centros de detención migratoria y cuatro más durante operativo de aseguramiento. Reforma

La ejecución de Lorenzo Salgado Araujo ha provocado que organizaciones a favor de los migrantes cuestionen, nuevamente, a la agencia federal de ICE

Diputados, magistrados y representantes de organizaciones a favor de los derechos de los migrantes llamaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a dar seguimiento a los casos de connacionales que perdieron la vida durante operativos del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU) y determinar, conforme al derecho internacional, si existieron violaciones graves a los derechos humanos.

En una misiva dirigida a Volker Türk, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Cámara de Diputados pidió que se recabe información sobre los decesos, se analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en materia de derechos, se formulen las recomendaciones correspondientes y se transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-presentara-denuncia-contra-ice-por-la-muerte-de-connacionales-DF22147004

El 14 de julio, a una semana de la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado, en un operativo, la Cancillería inició la presentación de denuncias en fiscalías.

El viernes, en un inédito gesto contra el Gobierno de México, el Departamento de Estado de Estados Unidos devolvió las cartas en las que la SRE solicitó una revisión de los protocolos del ICE. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reprochó que México pretenda “dictar” las acciones que se llevan a cabo en territorio estadounidense.

En el pronunciamiento de la Cámara, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, dijo que respaldan el requerimiento de la Cancillería.

Desde la Cámara de Diputados acompañamos y respaldamos esta acción del Gobierno de México y nos sumamos formalmente al requerimiento presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y solicitamos respetuosamente a la Oficina del Alto Comisionado que, dentro del ámbito de su mandato, dé seguimiento a estos hechos, incluyendo la formulación de recomendaciones orientadas a prevenir nuevas violaciones, garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos de las víctimas y sus familiares’, señala.

La misiva advierte que al menos 18 personas han perdido la vida en hechos relacionados con la actuación del ICE: 14 mientras se encontraban en centros de detención migratoria y cuatro más durante operativo de aseguramiento.

Para el activista Mario Campos Roja, la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, el 7 de julio pasado, ha provocado que miles de connacionales en Estados Unidos se sientan aterrorizados ante la posibilidad de ser detenidos en operativos migratorios y perder la vida como consecuencia de ello.

En el foro Voces migrantes de organizaciones civiles, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, dijo que la muerte de Salgado no puede quedar reducida a una estadística, por lo que demandó que en este y en más de una docena de casos denunciados por organizaciones civiles, se lleven a cabo investigaciones independientes, transparentes e imparciales.

Campos pidió a la ONU dar seguimiento a las muertes y al Gobierno y Congreso mexicanos no permanecer indiferentes ante esta situación y levantar la voz en defensa de los connacionales.

Víctor Lozano, representante de la Fundación Padre y Madre, lamentó que, ante el recrudecimiento de las políticas públicas antinmigrantes de carácter xenofóbico en Estados Unidos, la diplomacia mexicana solo manifieste su descontento.

Criticó la falta de políticas públicas para velar por la integridad y la seguridad de miles de migrantes indocumentados que se juegan la vida por un estilo de vida honroso y decoroso.

El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Alfonso Sánchez Talledo, refirió que, de acuerdo con cifras de la Cancillería mexicana, en Estados Unidos viven cerca de 39 millones de personas de origen mexicano, de las cuales cinco millones se encuentran en situación jurídica irregular, lo que los convierte en familias que en cualquier momento podrían ser separadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/devuelve-eu-cartas-de-mexico-sobre-redadas-del-ice-pide-canalizarlas-por-via-diplomatica-NG22247749

La separación de las familias, indicó, afecta sobre todo a niñas, niños y adolescentes, quienes quedan atrás, muchos al cuidado de vecinos, conocidos o con arreglos informales que no garantizan su bienestar.

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