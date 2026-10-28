México declara la guerra al sargazo

CIUDAD DE MÉXICO- El comandante Álvaro Villanueva y su tripulación estaban a poco menos de un kilómetro de la costa mexicana el mes pasado cuando avistaron su objetivo: unas algas de color marrón mostaza conocidas como sargazo que se habían acumulado hasta alcanzar dimensiones imponentes. Hacía horas que la Armada mexicana perseguía esa masa, vigilando su aproximación vía satélite y siguiéndola con un dron para determinar su rumbo con mayor precisión. Después de poner en marcha las cintas transportadoras que se extendían desde la popa del barco hasta el agua, la tripulación comenzó a recoger corrientes de algas y a verterlas en el casco, donde el personal las apilaba con una excavadora. Fue uno de los mejores días de la temporada de caza de sargazo de la Armada de México: más de 400 toneladas de algas retiradas en tan solo unas horas.

El operativo constituye la primera línea en la guerra de México contra el sargazo, declarada a principios de este año cuando las algas asfixiaron la industria turística del país. “Todo eso se junta y se va uniendo”, dijo Villanueva en otra reciente salida al mar. Se encontraba en el puente de mando de su barco, el Natans, un antiguo buque de recogida de basura que fue adaptado para aspirar el sargazo del agua. “La llamamos aglomerados cuando se hace una mancha en el campus del tamaño de un campo de fútbol”. Desde la primavera, cuando la floración del sargazo inicia su periodo anual de crecimiento, miles de toneladas de estas algas han llegado a las costas caribeñas de México cada día, asolando una zona del país cuya economía se sustenta en sus aguas color turquesa y su arena blanca y fina. Dado que el cambio climático está contribuyendo a una expansión sin precedentes de estas algas por todo el Caribe y a lo largo de la costa de Estados Unidos, llegando este verano hasta Carolina del Norte, los esfuerzos mexicanos se están presentando como un posible caso de prueba para una solución sostenible. “Nuestras playas están sucias, el olor es horrendo”, dijo este mes Santia Bradshaw, ministra de Medioambiente, Embellecimiento Nacional y Pesca de Barbados, en una conferencia mundial sobre el sargazo celebrada en Cancún, una ciudad turística en México. “Los pequeños Estados insulares en desarrollo necesitan el apoyo de nuestros hermanos y hermanas de la región”.

El sargazo es una macroalga de origen natural que sirve de hábitat para la vida marina en el Atlántico Norte. Cristóbal Colón fue el primero en documentar su presencia en esa zona durante un viaje en 1492. Sin embargo, desde 2011, las corrientes oceánicas y los vientos han arrastrado estas algas fuera de su hábitat natural hacia mar abierto, donde las condiciones ideales, el aumento de la temperatura del océano, la luz solar directa y la abundancia de nutrientes, incluidos los residuos de productos químicos agrícolas, han provocado que su volumen se duplique cada cinco años. El Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, como se conoce a esta proliferación, se extiende ahora desde el golfo de México hasta Brasil y la costa occidental de África. “Nada crece tan rápido”, dijo Chuanmin Hu, director del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida. “El territorio se ha ampliado, lo que significa que hoy en día hay más países que sufren la plaga de sargazo, y la intensidad de la inundación de sargazo en una región determinada también ha aumentado”. La Riviera Maya, el destino de playa más popular de México, que se extiende desde Cancún hasta Tulum, ha sido la más afectada por este crecimiento, ya que las corrientes oceánicas dominantes arrastran las algas hacia sus costas en cantidades enormes.

En lo que va de año, casi 23 millones de toneladas de sargazo han llegado al mar Caribe occidental, según los datos satelitales recopilados por el laboratorio de Hu, la mayor cantidad registrada en la región. Esta temporada récord, que se espera que remita en noviembre, se suma a una lista de factores que están lastrando las cifras del turismo en todo el país, entre los que se incluyen el aumento de los costos de viaje provocado por la guerra en Irán y un episodio de violencia de los cárteles en febrero que paralizó el destino playero de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico. En los primeros siete meses de este año, el tráfico aeroportuario en todo el estado de Quintana Roo, en el que se encuentra la Riviera Maya, disminuyó en torno a un 6 por ciento, y la ocupación hotelera, en casi un 4 por ciento, según los datos estatales más recientes. Los proveedores del sector turístico, desde el personal de servicio hasta los proveedores de bodas, han notado las consecuencias. En pleno apogeo estival de la temporada de sargazo en Puerto Morelos, una pequeña localidad costera situada a una hora al sur de Cancún, “no se veía azul el mar, era color chocolate”, dijo Mirta Miranda, empleada de una tienda de recuerdos.