Japón y México se unen contra el sargazo: Anuncian seminario en Cancún y Playa del Carmen

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    Japón y México se unen contra el sargazo: Anuncian seminario en Cancún y Playa del Carmen
    QUINTANA ROO, 08SEPTIEMBRE2026.- La estrategia de la Secretaría de Marina para atender el arribo de sargazo comienza mar adentro. Mediante monitoreo satelital, barreras de contención y unidades especializadas, se busca anticipar su trayectoria, concentrarlo y recolectarlo mientras aún se encuentra vivo, antes de que alcance las costas del Caribe mexicano. La SEMAR mantiene desplegados 11 buques sargaceros costeros, con capacidad de recolección de 20 toneladas cada uno; un buque sargacero oceánico; dos sargaceras anfibias; 18 embarcaciones menores, y 13 mil 230 metros de barreras de contención. Las acciones se llevan a cabo en Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco. En estos dos últimos municipios se han identificado los mayores arribos de intensidad moderada durante el presente año. FOTO: CORTESÍA SEMAR/CUARTOSCURO.COM Cortesía Secretaría de Marina
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    QUINTANA ROO, 08SEPTIEMBRE2026.- La estrategia de la Secretaría de Marina para atender el arribo de sargazo comienza mar adentro. Mediante monitoreo satelital, barreras de contención y unidades especializadas, se busca anticipar su trayectoria, concentrarlo y recolectarlo mientras aún se encuentra vivo, antes de que alcance las costas del Caribe mexicano. La SEMAR mantiene desplegados 11 buques sargaceros costeros, con capacidad de recolección de 20 toneladas cada uno; un buque sargacero oceánico; dos sargaceras anfibias; 18 embarcaciones menores, y 13 mil 230 metros de barreras de contención. Las acciones se llevan a cabo en Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco. En estos dos últimos municipios se han identificado los mayores arribos de intensidad moderada durante el presente año. FOTO: CORTESÍA SEMAR/CUARTOSCURO.COM Cortesía Secretaría de Marina
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    QUINTANA ROO, 08SEPTIEMBRE2026.- La estrategia de la Secretaría de Marina para atender el arribo de sargazo comienza mar adentro. Mediante monitoreo satelital, barreras de contención y unidades especializadas, se busca anticipar su trayectoria, concentrarlo y recolectarlo mientras aún se encuentra vivo, antes de que alcance las costas del Caribe mexicano. La SEMAR mantiene desplegados 11 buques sargaceros costeros, con capacidad de recolección de 20 toneladas cada uno; un buque sargacero oceánico; dos sargaceras anfibias; 18 embarcaciones menores, y 13 mil 230 metros de barreras de contención. Las acciones se llevan a cabo en Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco. En estos dos últimos municipios se han identificado los mayores arribos de intensidad moderada durante el presente año. FOTO: CORTESÍA SEMAR/CUARTOSCURO.COM Cortesía Secretaría de Marina
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    QUINTANA ROO, 08SEPTIEMBRE2026.- La estrategia de la Secretaría de Marina para atender el arribo de sargazo comienza mar adentro. Mediante monitoreo satelital, barreras de contención y unidades especializadas, se busca anticipar su trayectoria, concentrarlo y recolectarlo mientras aún se encuentra vivo, antes de que alcance las costas del Caribe mexicano. La SEMAR mantiene desplegados 11 buques sargaceros costeros, con capacidad de recolección de 20 toneladas cada uno; un buque sargacero oceánico; dos sargaceras anfibias; 18 embarcaciones menores, y 13 mil 230 metros de barreras de contención. Las acciones se llevan a cabo en Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco. En estos dos últimos municipios se han identificado los mayores arribos de intensidad moderada durante el presente año. FOTO: CORTESÍA SEMAR/CUARTOSCURO.COM Cortesía Secretaría de Marina

La agencia japonesa JICA impulsará tecnología y financiamiento para contener el impacto del sargazo en el Caribe Mexicano.

La agencia de ayuda del gobierno de Japón (JICA) lanzará proyectos en Quintana Roo para controlar la llegada de sargazo. Este plan nace de acuerdos de cuidado ambiental para evitar que la alga siga afectando el turismo y las playas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/huracan-isaias-y-tormenta-tropical-simon-dejan-afectaciones-en-costas-del-pais-cierran-puertos-en-el-golfo-de-mexico-y-el-mar-caribe-EH24011342

Kazunaga Murakami, representante de la agencia japonesa, anunció un encuentro de especialistas en Cancún y Playa del Carmen. La reunión juntará a científicos, autoridades, limpiadores de playas y empresarios para buscar soluciones rápidas.

TECNOLOGÍA JAPONESA PARA APOYAR CONTRA EL SARGAZO

Compañías de Japón traerán máquinas especiales para trabajar directamente en la costa de México. Entre los equipos destacan secadoras que le quitan el agua a la alga para poder moverla y destruirla con mayor facilidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/personal-del-imss-se-moviliza-en-el-pais-ante-severo-desabasto-medico-LH24011497

BANCOS E INVERCIONISTAS FINANCIARAN LA LIMPIEZA

Bancos internacionales revisan cómo prestar el dinero necesario para comprar y poner a trabajar estas máquinas. Aunque falta definir el costo total, el objetivo principal es cuidar el turismo y defender la vida marina del lugar.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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