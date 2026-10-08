Japón y México se unen contra el sargazo: Anuncian seminario en Cancún y Playa del Carmen

La agencia de ayuda del gobierno de Japón (JICA) lanzará proyectos en Quintana Roo para controlar la llegada de sargazo. Este plan nace de acuerdos de cuidado ambiental para evitar que la alga siga afectando el turismo y las playas.

Kazunaga Murakami, representante de la agencia japonesa, anunció un encuentro de especialistas en Cancún y Playa del Carmen. La reunión juntará a científicos, autoridades, limpiadores de playas y empresarios para buscar soluciones rápidas.

TECNOLOGÍA JAPONESA PARA APOYAR CONTRA EL SARGAZO

Compañías de Japón traerán máquinas especiales para trabajar directamente en la costa de México. Entre los equipos destacan secadoras que le quitan el agua a la alga para poder moverla y destruirla con mayor facilidad.