México, el país con más demandas de empresas extranjeras por cambios a las reglas

Desde hace cuatro años, el país norteamericano aparece en los primeros lugares como el “más mencionado” en las controversias entre inversionistas y el Estado.

México encabeza la lista de países con más reclamos de empresas extranjeras por cambios a las reglas o aplicación de la legislación, de acuerdo con los Reportes Mundiales de Inversión de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En 2022, México registró tres casos nuevos y compartió la cima con Venezuela, Rumania y Eslovenia, ya que tuvieron el mismo número de incidencias, mientras que en 2023 lideró el ranking con 10 disputas.

En 2024 tuvo cuatro reclamos y empató con Rusia, que se encuentra en guerra con Ucrania desde febrero de 2022 y enfrenta un espectro de restricciones comerciales.

”En 2025 se registraron casos contra 37 países. México y Ucrania fueron los demandados mencionados con más frecuencia, con cinco casos nuevos cada uno, seguidos de Colombia y Panamá, con cuatro casos cada uno”, expuso la UNCTAD.

El órgano, que tiene como secretario general en funciones a Pedro Manuel Moreno, indicó que 56 arbitrajes se iniciaron el año pasado, 80% de los cuales fueron contra países con economías en desarrollo y se trata de una de las mayores cifras en la historia.

La UNCTAD indicó que las disputas se concentran en minerales críticos y en la industria energética de países de América Latina.Con corte al 30 de junio de este año, el gobierno mexicano admitió tener 23 arbitrajes que iniciaron inversionistas extranjeros.

”En materia de arbitrajes inversionista-Estado se dio seguimiento a 23 arbitrajes activos, dos suspendidos temporalmente, tres casos descontinuados, cuatro procedimientos de impugnación de laudo y un procedimiento de ejecución ante foros”, según revelan los anexos del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

CASOS SONADOS

La Secretaría de Economía señaló que el equipo legal del gobierno evitó el pago de 2 mil 700 millones de dólares a la empresa estadounidense Vulcano, que interpuso una demanda por una supuesta expropiación indirecta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial.

Sin embargo, el tribunal resolvió que México no cometió una expropiación ilegal, ni actuó de forma arbitraria con su política ambiental general, por lo que desestimó el 99% de los reclamos y ordenó al Estado pagar sólo 17 millones de dólares.

Otro caso que se resolvió recientemente fue una controversia legal de taxímetros digitales en la Ciudad de México, donde el tribunal rechazó reclamaciones por 2 mil 100 millones de dólares.

El país también obtuvo una resolución favorable en el caso de la empresa minera Silver Bull Resources y evitó el pago de 315 millones de dólares.

”El Estado mexicano mantuvo la defensa de los intereses de la nación en controversias internacionales derivadas de tratados comerciales y acuerdos internacionales de inversión. Las acciones abarcaron controversias en procedimientos inversionista-Estado, Estado-Estado, asuntos tramitados al amparo del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)”, afirmó el gobierno.

INVERSIÓN EXTRANJERA

México recibió 34 mil 968 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en la primera mitad del año, señala información de la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubon.

”Es un máximo histórico en el primer semestre que reafirma la posición de México como una plataforma atractiva para la inversión. En los últimos cinco años, la IED prácticamente se duplicó, al registrar un incremento de 89.7% entre el primer semestre de 2021 y el mismo periodo de 2026, lo que dijo refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos e institucionales, así como en las directrices del Plan México”, indicó la dependencia gubernamental.

La Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer que México se mantiene como el segundo país en América Latina que capta más IED, solamente después de Brasil. Ambos concentraron 62% de la inversión foránea que ingresó a la región el año pasado.