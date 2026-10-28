México elevará el costo al tránsito de turistas

El recién aprobado aumento de 17.8% de dicho derecho deja la tarifa para turistas internacionales en 63 dólares y hace que México pierda la oportunidad de ser la conexión para transportar pasajeros entre Europa, Latinoamérica o Asia.

El alza al Derecho de No Residente (DNR) o cuota migratoria que está por aprobarse por el Poder Legislativo dejará a México en desventaja frente a otros países, a pesar de la ubicación geográfica ideal para conectar vuelos internacionales.

Nicolás Rhoads, experto en aviación y socio fundador de Clear Lift Aviation Consultants, dijo que el incremento al DNR deja a los aeropuertos mexicanos en una situación poco competitiva frente a otros ubicados en ciudades como Panamá, Bogotá o Sao Paulo.

Aeropuertos de Latinoamérica que pueden servir de conexión para vuelos que vienen de Norteamérica o Europa a Sudamérica, ya que ellos cobran una tarifa a los inmigrantes más económica.

“México está en una posición excelente porque a través de nuestros aeropuertos se podrían transportar pasajeros entre Europa y Centroamérica y Sudamérica o entre Asia y Centroamérica o Sudamérica o Norteamérica”, indicó.

Sin embargo, México tendría una tarifa a turistas extranjeros de 63 dólares al entrar al país, mientras Bogotá no cobra nada, Panamá 1.30 dólares, Lima 11.90 dólares y Sao Paulo 3.20 dólares.

Atlanta, con uno de los aeropuertos con más conexiones en EU, tiene tarifa de 28.3 dólares; Londres, en el aeropuerto de Heathrow, de 39.90 dólares, y Frankfurt, en Alemania de 43.30 dólares.

“Como pasajero internacional, si te vas a través de esos aeropuertos es más económico, entonces México es poco competitivo”, dijo.

Rhoads expuso que México es tercer lugar en aeropuertos en conectividad mundial, según la consultora en aviación OAG.

El primer lugar es Bogotá, que en 2025 transportó a 45.4 millones de pasajeros y de esos, 22% conectaba a otro vuelo.

El número dos de aeropuertos en conectividad es Sao Paulo, en Brasil, con 44.4 millones de pasajeros transportados en 2025, de los cuales, 21% usaron conexión internacional o a un vuelo doméstico.

Panamá transportó un menor número de pasajeros, pero sí es un centro de conectividad; de los 19.7 millones de personas transportadas en 2025, 66% fueron en conexión internacional o local.

En el país, de 44.6 millones de viajeros que llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 2025, sólo 5.2 millones fueron a conexión internacional.

El DNR debe pagarse por todos los extranjeros que visitan México si su llegada es por vía terrestre, marítima o aérea.

A los visitantes por vía aérea se les cobra el DNR en el boleto de avión y las aerolíneas le transfieren esos ingresos al gobierno federal.

En opinión de Rhoads, el gobierno mexicano no le está poniendo atención a la aviación como en Panamá donde trabajan en conjunto la aerolínea Copa Airlines, el aeropuerto de Tocumen y la autoridad panameña para atraer más pasajeros.

“Aquí el sector de la aviación va a seguir limitado y todo lo que ganó México en atractivo turístico con el Mundial no va a durar, si la infraestructura no permite que traigas más vuelos”, apuntó.

Aumento en tarifas Pablo Casas Lías, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, consideró que el cobro del DNR incrementará las tarifas aéreas.

“Aunque el recurso no es para las aerolíneas, sino que es para el gobierno, va a impactar en tarifas de los boletos de avión y si le sumas la TUA y los demás costos, estas tarifas para los pasajeros van a tener un incremento”.

Sobre todo, para quienes viajan a lugares turísticos, porque la mayoría de los extranjeros vienen a la Ciudad de México, a Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos y los que vienen de negocios a Monterrey, indicó.

Casas Lías dijo que, de enero a agosto, en comparación con el mismo periodo de 2025, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos tuvieron 1.6 millones menos viajeros.

“Hay una crisis que obviamente se ve impactada por las altas tarifas por los precios del petróleo, ahora por el impuesto del DNR, la TUA y te saca de mercado”.

“En esta temporada de fin de año, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos se verán impactados en el tráfico de pasajeros”, aseguró.

REPARTO

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) reconoció la decisión de la Cámara de Diputados de reducir el incremento al DNR para 2027, de 35.8% a 17.8%, con lo que la cuota pasaría de 983 a mil 158 pesos por persona, en lugar de los mil 334.80 pesos planteados al inicio en el Paquete Económico.

El planteamiento es que la distribución de lo recaudado sea de 57% a la Secretaría de la Defensa Nacional; 15% al Instituto Nacional de Migración, y 28% a la Tesorería de la Federación. Este último no tiene un destino etiquetado.

El CNET hizo un llamado al gobierno para que la proporción asignada a la Tesorería se etiquete para el sector turístico, en rubros como promoción, publicidad, infraestructura y manejo de crisis.

Ese 28% equivaldría a 7 mil 491 millones de pesos, frente a los cerca de 143 millones que hoy recibe la promoción turística del país.

EL DATO

63 dólares es el cobro por Derecho de No Residente (DNR) que pagarían turistas por su ingreso al país vía terrestre, marítima o aérea.