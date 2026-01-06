México es el país más letal para los periodistas de América Latina y El Caribe, según recuento de FIP

Con tres casos confirmados y cinco en investigación, México registra el mayor número de periodistas asesinados durante 2025 en América Latina y El Caribe, con lo que se posiciona como el país más letal para ejercer el periodismo en la región.

Aunque el foco mediático más crítico estuvo en zonas de conflicto bélico, como Palestina, en el hemisferio occidental la república mexicana lidera la “lista definitiva” de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que detectó 128 periodistas asesinados el año anterior en el mundo.

La negativa gubernamental de que periodistas extranjeros y palestinos trabajen libremente en la Franja de Gaza “es otra violación flagrante de la libertad de prensa y del derecho del público a saber”, señala el informe.

Especifica que, en mayor número de ejecutados, México es seguido por Perú (con cuatro comunicadores ultimados), Ecuador (uno confirmado y dos pendientes), Guatemala (dos casos pendientes de confirmación), Colombia (1) y Honduras (1). Once, en total.

Son víctimas que en su mayoría trabajaban en medios locales, comunitarios o digitales, y que investigaban corrupción, crimen organizado, violencia política y abusos de poder a nivel local o regional, asienta la institución en un comunicado.

“En numerosos casos, los periodistas habían recibido amenazas previas o se encontraban bajo algún tipo de riesgo conocido, sin que existieran mecanismos de protección eficaces”, refiere la Federación, con sede en Bruselas, Bélgica.

“En la mayoría de los casos —agrega— no se ha identificado a los autores intelectuales, y en muchos ni siquiera se han producido avances significativos en las investigaciones”.

“Esta ausencia de justicia envía un mensaje peligroso: asesinar a un periodista en América Latina y el Caribe sigue siendo un crimen de bajo riesgo”, subraya la organización.

SIN CONDENAS

El principal problema, según señala la FIP, no es solo la violencia directa, sino la impunidad estructural, ya que más del 95% de los crímenes contra periodistas mexicanos no llegan a una sentencia condenatoria, lo que genera un “efecto inhibitorio”, en el que los comunicadores optan por la autocensura o el exilio, a fin de poder sobrevivir.

Desde 1990, en que lanzó su lista anual, la FIP ha registrado 3 mil 173 muertes de periodistas y profesionales de los medios a nivel internacional, lo que supone una media de 91 muertes al año y 876 en los últimos diez años.

La Federación, integrada por 19 sindicatos y asociaciones latinoamericanas, también ha dado a conocer la lista de 533 periodistas privados de su libertad: China destaca como el mayor carcelero del mundo y, por tercer año consecutivo, Oriente Medio y el mundo árabe son las regiones más afectadas.

Por todo lo anterior, la FIP y otras agrupaciones del gremio promueven la realización de una Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Seguridad y la Independencia de los Periodistas.

Con ello se busca que, en lugar de que se emitan simples recomendaciones, se instaure un instrumento legal vinculante que obligue a los países a investigar y castigar los crímenes contra la prensa.

Entre las agrupaciones que apoyan esta iniciativa ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, figuran, además de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), las siguientes:

Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), UNI Global Union (UNI-MEI), Asociación Mundial de Editores (WAN-IFRA), Unión Europea de Radiodifusión (EBU/UER), Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), entre otras asociaciones.

EXIGEN INVESTIGACIONES

La Federación Internacional de Periodistas exige a los estados de la región que investiguen de manera pronta, exhaustiva e independiente todos los asesinatos de periodistas.

Demanda también que en las indagatorias sean incluidos aquellos casos aún pendientes de confirmación, que se prioricen la labor periodística como línea principal de investigación, y se adopten políticas integrales de prevención, protección y combate a la impunidad.

Lo anterior, en el entendido de que “sin justicia, no hay garantías para el ejercicio del periodismo ni para la democracia”.

PERIODISTAS CAÍDOS EN MÉXICO DURANTE SUS LABORES EN 2025

Calletano de Jesús Guerrero (Estado de México) - 17/01/2025 - Confirmado

Alejandro Gallegos León (Tabasco) - 25/01/2025 - Pendiente

Kristian Zavala (Sinaloa) - 02/03/2025 - Confirmado

José Carlos González Herrera (Guerrero) - 15/05/2025 - Pendiente

Salomón Ordóñez Miranda (Puebla) - 23/06/2025 - Pendiente

Ángel Sevilla (Sonora) - 07/07/2025 - 07/07/2025 - Pendiente

Ronald Pedro de Jesús (Guerrero) - 07/09/2025 - Pendiente

Miguel Ángel Beltrán (Durango) - 25/10/2025 - Confirmado