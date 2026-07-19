Sheinbaum se reúne con Carney y Trump para la final de la Copa Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó al MetLife Stadium la tarde de este domingo para representar a México durante el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En redes sociales, circulan fotografías de la mandataria federal en un palco del New York-New Jersey Stadium, junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la primera dama de Estados Unidos, Melanie Trump, y a su lado, el presidente Donald Trump, quien invitó a Sheinbaum Pardo el viernes pasado para asistir al encuentro deportivo entre Argentina y España. En el palco también se encuentra Gianni Infantino, presidente de la FIFA.