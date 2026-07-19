Sheinbaum se reúne con Carney y Trump para la final de la Copa Mundial 2026

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    Sheinbaum se reúne con mandatarios de Canadá y Estados Unidos en palco Vanguardia

Un día antes de la final de la Copa Mundial 2026, el vuelo de la presidenta Sheinbaum se vió cancelado por mal clima

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó al MetLife Stadium la tarde de este domingo para representar a México durante el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En redes sociales, circulan fotografías de la mandataria federal en un palco del New York-New Jersey Stadium, junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la primera dama de Estados Unidos, Melanie Trump, y a su lado, el presidente Donald Trump, quien invitó a Sheinbaum Pardo el viernes pasado para asistir al encuentro deportivo entre Argentina y España. En el palco también se encuentra Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Sheinbaum Pardo llegó ayer por la noche a Nueva York, donde fue recibida por migrantes mexicanos y simpatizantes. Esta mañana salió del Hotel Kimpton Asbel, ubicado en 70 Park Avenue, en Manhattan, acompañada del canciller Roberto Velasco y, al mediodía, medios de comunicación estadounidenses reportaron que al mediodía de este domingo llegó al estadio para disfrutar del último partido del Mundial.

https://vanguardia.com.mx/show/con-madonna-shakira-y-bts-asi-sera-el-show-de-medio-tiempo-de-la-final-del-mundial-de-la-fifa-CE22264622

Hasta el momento no se ha informado de forma oficial sobre una reunión privada trilateral con sus homólogos o autoridades estadounidenses.

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