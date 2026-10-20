Se anticipa un crecimiento económico anual de 3.7% en septiembre: Inegi

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    Se anticipa un crecimiento económico anual de 3.7% en septiembre: Inegi
    Los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana se mantuvieron al alza en términos anuales y mensuales en el noveno mes de 2026. VANGUARDIA

Con base al Indicador Oportuno de la Actividad Económica del Inegi, también se espera que la economía crezca a tasa mensual

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) reportó crecimientos anuales y mensuales de 3.7% y 0.1%, respectivamente para el mes de septiembre de 2026, parámetros que anticipan el crecimiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por sector económico, se espera que el IGAE de las actividades secundarias (industria manufacturera) crezca al 3.6%.

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De las actividades económicas terciarias (comercio y servicios) se anticipa que el crecimiento del IGAE sea de 4%, con base la IOAE.

Inegi precisó que “las estimaciones incluyen intervalos de confianza a 95.0 % y corresponden a cifras desestacionalizadas”.

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El dato más reciente del IGAE es para el mes de julio, y registró un crecimiento mensual de 0.8% a tasa mensual y de 3.3% a tasa anual.

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Los resultados del IGAE para el mes de agosto se presentarán el 23 de octubre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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