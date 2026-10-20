Se anticipa un crecimiento económico anual de 3.7% en septiembre: Inegi

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) reportó crecimientos anuales y mensuales de 3.7% y 0.1%, respectivamente para el mes de septiembre de 2026, parámetros que anticipan el crecimiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por sector económico, se espera que el IGAE de las actividades secundarias (industria manufacturera) crezca al 3.6%.