Se anticipa un crecimiento económico anual de 3.7% en septiembre: Inegi
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Con base al Indicador Oportuno de la Actividad Económica del Inegi, también se espera que la economía crezca a tasa mensual
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) reportó crecimientos anuales y mensuales de 3.7% y 0.1%, respectivamente para el mes de septiembre de 2026, parámetros que anticipan el crecimiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por sector económico, se espera que el IGAE de las actividades secundarias (industria manufacturera) crezca al 3.6%.
De las actividades económicas terciarias (comercio y servicios) se anticipa que el crecimiento del IGAE sea de 4%, con base la IOAE.
Inegi precisó que “las estimaciones incluyen intervalos de confianza a 95.0 % y corresponden a cifras desestacionalizadas”.
El dato más reciente del IGAE es para el mes de julio, y registró un crecimiento mensual de 0.8% a tasa mensual y de 3.3% a tasa anual.
Los resultados del IGAE para el mes de agosto se presentarán el 23 de octubre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.