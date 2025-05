México pierde atractivo para turistas de Estados Unidos

Los turistas estadounidenses prefieren otros destinos para vacacionar en lugar de México, debido a la competencia internacional, la mala imagen en términos de seguridad, la falta de promoción y la escasez de asientos de avión, explicaron analistas a EL UNIVERSAL.

Después de captar hasta 34.8% de todos los turistas de la Unión Americana que salieron por avión en 2021, los sitios mexicanos recibieron 19% el año pasado y fue la menor participación de mercado desde 2019, indican los datos más recientes de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo de Estados Unidos.

México se ha vuelto menos atractivo para los viajeros estadounidenses, que optan por lugares de Asia y Centroamérica, explicó el consultor de Gemes, Humberto Molina.

Entre enero y marzo de este año, los aeropuertos mexicanos recibieron 3.9 millones de turistas estadounidenses, 2% menos que en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación (Segob).

‘La contracción no es un buen dato, pero tampoco es una sorpresa, porque los destinos de playa, particularmente Cancún y Puerto Vallarta, están castigados en lo que se refiere a asientos de avión que los comuniquen con Estados Unidos’, indicó el director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible, Francisco Madrid.

De enero a marzo, el volumen de pasajeros internacionales atendidos en el aeropuerto de Cancún se redujo 8.2% contra el mismo periodo del año anterior, mientras que los arribos en la terminal de Puerto Vallarta disminuyeron 4.6%. Ambos centros ocupan el primer y cuarto lugar, respectivamente, en cuanto al ingreso de usuarios extranjeros.

Los turistas que llegan por avión son los que más gastan en México, al aportar 85% de todos los ingresos por turismo internacional.

EUROPEOS Y LATINOS DEJAN DE VENIR

Humberto Molina hizo ver que no solo México perdió atractivo para los ojos de los estadounidenses, sino también para los británicos, españoles, franceses, colombianos, peruanos y brasileños. Destaca el desplome de 63.4% en el arribo de peruanos entre enero y marzo, seguido de la caída de 30.7% en el caso de los colombianos, señalan los registros de la Segob.

El turismo vía aérea comenzó a debilitarse desde el año pasado, cuyas llegadas pasaron de crecer 7% en 2023 a solamente 1.5% en 2024, mientras que este año se redujeron 3.2%, según los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales del Inegi.

Para Francisco Madrid, esto se debe a varios factores, como la falta de asientos, que no solo tiene que ver con aviones que estén en tierra, sino también con reacomodos y algunos problemas que enfrentan las líneas aéreas.

Por ejemplo, el número de pasajeros de la ruta Chicago-Cancún se hundió casi 40% a tasa anual en el primer trimestre. Se trata de una de las 10 rutas más voladas entre estos dos destinos.

‘Sí hay una afectación relacionada con la revisión de las turbinas de aviones, pero también con alguna situación emproblemada de líneas aéreas estadounidenses. Recientemente, el llamado a revisión ya afecta a Copa Airlines, que tiene una gran conectividad hacia México proviniendo de Latinoamérica, por la misma razón que la tuvo Volaris’, explicó el también exsubsecretario de Turismo federal.

Desde el punto de vista de Humberto Molina, el menor ingreso de turismo por avión también tiene que ver con la falta de promoción en mercados europeos y la dificultad para venir a México desde otros países de América Latina. Por ejemplo, están los problemas del visado en Brasil y los maltratos a viajeros de Colombia. También pueden ser las malas noticias sobre seguridad y la debilidad económica en naciones tan importantes como Estados Unidos, opinó el consultor de Gemes.

‘Otros países están haciendo campañas muy activas para promover sus destinos y nosotros no. Si uno no está en la mente del consumidor y no está presente, sin recordarle a los turistas sobre los destinos que tiene México, ese vacío lo ocupan otros destinos, ya que el interés se mueve hacia allá’, mencionó Humberto Molina.

‘Si las noticias que llegan a mercados como Estados Unidos son principalmente de violencia, asaltos y asesinatos, la imagen del país es afectada y más ahora que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha venido creando mala fama a México’, agregó el especialista.

FLUJO FRONTERIZO

No todo es negativo, ya que la llegada de turistas fronterizos y excursionistas que ingresan por crucero compensan un poco la desaceleración del turismo internacional.

Entre enero y marzo, los turistas fronterizos sumaron 4.4 millones de personas, lo que significó un repunte de 21.2% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Francisco Madrid explicó que, por la depreciación del peso frente al dólar, México se abarató 20.1% en el primer trimestre en comparación al año pasado, lo que debió animar el movimiento en la frontera.

Molina indicó que los turistas fronterizos son sensibles al tipo de cambio. Por ejemplo, si la gasolina es más barata en México, vienen a comprarla de este lado; si una cena cuesta menos cruzan la frontera para echarse unos tacos y cervezas.

El turismo que llega por avión también responde al tipo de cambio, pero no tan rápido ni tan fuerte, porque muchas veces estos los viajes aéreos se planean con mayor tiempo de anticipación, comentó el consultor. En cambio, el turismo fronterizo se decide en la misma semana, pues es la gente que vive en la región, agregó.

Por otra parte, hay cada vez más gente que prefiere viajar en crucero porque tiene ciertas comodidades, se sienten más seguros y cómodos.

El número de excursionistas que arriban en cruceros se incrementaron 11.5% entre enero y marzo contra el mismo periodo de 2024.

PANORAMA INCIERTO

Los especialistas coincidieron en que el panorama para el turismo internacional en México, en especial el que se realiza vía aérea, es muy incierto.

‘Estas pequeñas caídas todavía no causan un gran impacto, pero es preocupante que, si no se atiende esta situación, puede prolongarse y vamos a ver que la derrama económica no crece, y si no crece, luego habrá menos interés en realizar inversiones’, comentó Molina.

Francisco Madrid estimó que será una difícil temporada de verano en lo que se refiere al turismo aéreo, porque vivimos un momento de alta incertidumbre.