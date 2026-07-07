Da tregua el crimen; bajan homicidios en las 3 sedes mundialistas

El mes pasado las tres entidades documentan 135 asesinatos, comparado con el mismo periodo del año pasado que se registraron 195 víctimas.

Las entidades sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026 , Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, registraron una disminución de 31% en los homicidios dolosos en junio, durante el torneo en nuestro país.

La Ciudad de México bajó de 65 (2025) a 59 este 2026; Jalisco disminuyó de 68 a 47 y Nuevo León se redujo de 62 a 29 casos.

El promedio diario de junio en 2026 es de 4.5 víctimas, de acuerdo con estadísticas de las fiscalías estatales y dependencias federales.

Especialistas en seguridad y criminología consultados por EL UNIVERSAL consideran que hay ciertas fechas específicas con actividades sociales importantes: El Mundial, Día de Reyes, Día de las Madres, Navidad y algunas fiestas religiosas en las que bajan de manera drástica los homicidios dolosos y las actividades criminales.

Señalan que se debe aprovechar este patrón para reforzar la vigilancia en puntos críticos buscando que esta tendencia a la baja no sea sólo un espejismo de temporada.

Además, consideran importante el plan de seguridad que se implementó.

El 6 de marzo de este año, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la implementación de la estrategia de seguridad Plan Kukulkán para el Mundial, que integra a más de 20 dependencias federales.

El plan comprende la coordinación con autoridades de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, así como mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA.

La estrategia incluía capacitación especializada, ejercicios de planeación y simulacros, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana para garantizar condiciones de seguridad, tanto para la población como para los millones de visitantes que llegaron al país durante este evento deportivo.

Daniel C. Santander, consultor en seguridad, dice que el contraste de las estadísticas entre junio de 2025 y junio de este año se puede explicar por la justa mundialista, y una de las hipótesis puede ser que acabando esta “anormalidad internacional” se podría regresar a las tendencias tanto de crímenes como homicidios.

”También hay que decir que en los tres estados donde ocurren los descensos de homicidios, comparado con junio del año pasado, se implementaron operativos de las Fuerzas Armadas.

”Tanto del Ejército como de la Guardia Nacional por la recepción de turistas internacionales y lo que representa políticamente e internacionalmente en la justa mundialista”, enfatiza el especialista.

Mario Alberto Luna Pavo, consultor en análisis delictivo, indica que la baja de 31% en homicidios durante el Mundial se puede explicar a través de la Teoría de las Actividades Rutinarias, la cual refiere que para que ocurra un asesinato se necesitan tres condiciones al mismo tiempo, alguien dispuesto a atacar, una víctima a su alcance y la ausencia de quien pueda impedirlo.

”Con el torneo, los horarios de trabajo, las rutas de transporte y los lugares de esparcimiento de toda la población se modificaron por completo”.

”Las calles se llenaron de aficionados, la vigilancia aumentó y las víctimas potenciales cambiaron sus trayectos, lo que redujo drásticamente las ventanas de oportunidad para cometer un crimen violento”, sostiene el especialista.

Abunda que a esto se suma la Teoría del Patrón Delictivo, que consiste en que los delincuentes suelen operar dentro de zonas que conocen a la perfección, por ejemplo, su colonia, calles que recorren a diario o los negocios que frecuentan.

Durante el Mundial, el fuerte despliegue policial, las cámaras de seguridad y la concentración de gente en las sedes alteraron por completo esos mapas mentales que los delincuentes tienen de la Ciudad.

El consultor comenta que al sentirse fuera de su territorio habitual y con un mayor riesgo de ser detectados, los criminales prefieren bajar el perfil y evitar acciones violentas.

”El entorno se volvió más hostil para ellos... Lejos de ser una tregua voluntaria, esta caída es un reflejo claro de la vigilancia y los cambios en las rutinas diarias que influyen en la decisión de delinquir”.

”Para las autoridades, la advertencia es clave: una vez que concluya el torneo y todo regrese a la normalidad, las oportunidades para el crimen también volverán a su nivel habitual”, precisa el investigador.

Subraya que la lección no es esperar otro evento masivo, aprovechar este patrón para reforzar la vigilancia en puntos críticos y modificar el entorno de manera estratégica.

Javier Figueroa, profesor e investigador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios (Iecrimt), expresa que las actividades deportivas reducen homicidios dolosos, pero pueden aumentar los delitos patrimoniales, especialmente en zonas turísticas y alrededores de estadios.

Menciona que el descenso en homicidios se debe tanto al esparcimiento como al aumento de presencia policial; tras los eventos, los homicidios pueden volver gradualmente a su promedio.

Alan García Huitrón, especialista en seguridad, dice que eventos como los Mundiales de Fútbol perturban diversas formas sociales en todo el mundo, cerca de la mitad de la población mundial sintoniza, particularmente en los países donde se llevan a cabo.

Señala que las dinámicas delictivas no son la excepción, por el contrario, suelen verse alteradas por una serie de razones o factores individuales, situacionales.

Explica que, a nivel individual, las personas, grupos u organizaciones dedicadas al delito ven alteradas sus agendas laborales, dedicando tiempo a cuestiones lúdicas y didácticas.

A nivel situacional, es decir, a mayor presencia de la seguridad en los lugares de mucha afluencia, inhiben las prácticas criminales cotidianas.

Dato

* 4.5 víctimas fue el promedio diario de junio de 2026, de acuerdo con estadísticas de las fiscalías estatales y dependencias federales.