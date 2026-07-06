Revisión anual del T-MEC podría afectar inversión industrial en Jalisco, señala la AMPI

GUADALAJARA, JAL.- La revisión anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría afectar la inversión industrial en Jalisco, advirtió la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Jenny Althair Rivas Padilla, al señalar que este nuevo esquema de revisión genera incertidumbre para los inversionistas y obliga a medir con más cautela los riesgos de proyectos de largo plazo. “Sí pone en expectativa a cualquier inversionista, porque no es lo mismo tener la garantía de 10 o 15 años, a tenerla a una revisión anual; eso hace que las empresas tengan que valorar todas las aristas para medir sus riesgos”, señaló.

La dirigente nacional explicó que, aunque el mercado inmobiliario mexicano se mantiene como uno de los sectores con mayor capacidad para promover inversión, la posibilidad de revisar el acuerdo comercial cada año sí introduce un elemento de incertidumbre que impacta no sólo al ramo inmobiliario, sino a distintos mercados vinculados con el comercio exterior y la instalación de empresas en México.

“Esto sí da un poco de incertidumbre. Afecta a todos los mercados, no solamente a la industria inmobiliaria, pero creo que también está en nosotros tratar de resaltar lo positivo en esto para que sigamos impulsando y sigamos generando la confianza”, puntualizó. JALISCO, ATRACTIVO PARA EL NEARSHORING En el caso de Jalisco, la preocupación cobra relevancia porque el estado se ha consolidado como uno de los espacios más atractivos para el nearshoring, impulsado por su infraestructura logística, conectividad y capacidad para atraer proyectos industriales. El presidente de AMPI Guadalajara, Jahaziel Omar Castañeda González, afirmó que este segmento ha mantenido una tendencia positiva en los últimos años, por lo que ahora el reto será evitar que factores externos frenen ese avance.

“En el tema industrial hemos estado creciendo cerca de un 20 por ciento durante los últimos tres años, de manera natural, porque se ha venido necesitando. Ahora, el reto es justamente con todas estas incertidumbres, que el crecimiento que traíamos no se detenga”, dijo el dirigente local. Castañeda González subrayó que Jalisco ha logrado posicionarse como una plaza competitiva aun sin ser frontera, gracias a la coordinación entre Gobierno y sector privado, así como a obras e infraestructura que fortalecen el corredor industrial y mejoran la capacidad de recepción de inversión extranjera. Entre esos factores mencionó el aeropuerto de Guadalajara, el macrolibramiento y la expansión de zonas industriales vinculadas con la logística. “Jalisco se posiciona como uno de los espacios más atractivos, siendo que no somos un estado fronterizo. Esto por la buena planeación que se ha generado entre Gobierno y el sector privado”, señaló. RELACIÓN SEGUIRÁ SIENDO SÓLIDA Rivas Padilla sostuvo que, pese a la incertidumbre, la relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá seguirá siendo sólida por el nivel de interdependencia entre sus economías. En ese sentido, consideró que el sector inmobiliario debe responder con profesionalización, certeza y confianza para mantener el atractivo del País ante los inversionistas. “Los gobiernos llegan y se van, pero las empresas nos quedamos. Somos las que estamos, las que luchamos constantemente y finalmente somos también las que nos terminamos adaptando a estos procesos”, afirmó.

A nivel local, el presidente de AMPI Guadalajara añadió que 2026 será un año clave para medir qué tanto influyen en el comportamiento del mercado factores como la revisión del T-MEC, los aranceles, la inseguridad y el contexto internacional. Pese a ello, insistió en que la Entidad mantiene condiciones favorables para seguir aprovechando la relocalización de empresas. “Con estos crecimientos que traemos tan positivos, tenemos que revisar tanto aranceles, guerra, que son temas exteriores, y ahora con los temas de inseguridad, qué tanto nos va a impactar en este 2026”, concluyó.

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