$!México retrocede en lectura y matemáticas en PISA 2025; 41.8% queda bajo nivel mínimo

México registró retrocesos acumulados en comprensión lectora y matemáticas durante la última década, de acuerdo con los resultados de PISA 2025, la evaluación internacional coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que mide las habilidades de estudiantes de 15 años en ciencias, lectura y matemáticas. Los resultados de la edición 2025 fueron publicados este 8 de septiembre, después de que la prueba fuera aplicada durante abril y mayo del año pasado en 91 países y economías. Más de 760 mil estudiantes participaron en la evaluación a nivel internacional, cuyos resultados representan a alrededor de 33 millones de jóvenes de 15 años.

MÉXICO OBTIENE 388 PUNTOS EN MATEMÁTICAS Y 408 EN LECTURA EN LA PRUEBA PISA 2025 En el caso de México, los resultados promedio fueron de 414 puntos en ciencias, 408 en lectura y 388 en matemáticas. También se evaluaron aspectos relacionados con la resolución de problemas computacionales y las ciencias ambientales. Aunque las diferencias entre 2022 y 2025 no fueron estadísticamente significativas en las tres áreas principales, el análisis de la tendencia a largo plazo muestra una reducción en el desempeño de los estudiantes mexicanos desde 2015, particularmente en matemáticas y lectura. En comparación con la edición anterior de PISA, realizada en 2022, México registró una variación de cuatro puntos en ciencias, mientras que en lectura y matemáticas hubo una disminución de siete puntos en cada área. El comportamiento es distinto cuando se analiza un periodo más amplio. La tendencia decenal estimada desde 2015 muestra una caída acumulada de cinco puntos en ciencias, 15 puntos en lectura y 22 puntos en matemáticas. De las tres áreas principales, ciencias presenta la mayor estabilidad durante la última década, mientras que matemáticas registra la disminución acumulada más pronunciada. Los resultados de PISA no constituyen una medición de conocimientos específicos de un programa escolar, sino que buscan determinar en qué medida los estudiantes de 15 años pueden aplicar sus conocimientos y habilidades para enfrentar situaciones de la vida real.

41.8% DE LOS ESTUDIANTES MEXICANOS ESTÁN POR DEBAJO DEL NIVEL MÍNIMO EN LAS TRES ÁREAS Los resultados también muestran una concentración importante de estudiantes en los niveles inferiores de desempeño. En México, 41.8% de los jóvenes evaluados se ubicó por debajo del nivel 2 de competencia simultáneamente en ciencias, lectura y matemáticas, considerado el umbral mínimo de desempeño establecido en la evaluación. En contraste, únicamente 0.5% de los estudiantes mexicanos alcanzó los niveles 5 o 6 de desempeño en al menos una de las tres materias principales. Esta distribución refleja una diferencia entre el porcentaje de estudiantes que alcanza los niveles más altos de desempeño y quienes presentan dificultades para llegar al nivel mínimo de competencia en las tres áreas evaluadas. PERSISTEN DIFERENCIAS EN DESEMPEÑO ACADÉMICO ENTRE HOMBRES Y MUJERES MEXICANOS PISA 2025 también identificó diferencias en el desempeño según el sexo de los estudiantes y de acuerdo con el área evaluada. En ciencias, los hombres obtuvieron un promedio de 420 puntos, frente a 407 puntos de las mujeres, una diferencia de 13 puntos. En lectura ocurrió lo contrario: las mujeres alcanzaron 414 puntos, mientras que los hombres obtuvieron 402, con una diferencia de 12 puntos a favor de las estudiantes. En matemáticas, los hombres registraron un promedio de 396 puntos y las mujeres de 380, lo que representa una diferencia de 16 puntos.

NIVEL SOCIOECONÓMICO INFLUYE EN DESEMPEÑO CIENTÍFICO, SEÑALA PRUEBA PISA 2025 La situación socioeconómica también aparece relacionada con los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos. De acuerdo con PISA 2025, el estatus socioeconómico explicó 11.9% de la variación en el rendimiento en ciencias. Entre los estudiantes de contextos socioeconómicos más favorecidos y aquellos de entornos más desfavorecidos existe una diferencia de 68 puntos en ciencias. Sin embargo, entre 2022 y 2025 el desempeño de ambos grupos aumentó ligeramente. Tanto los estudiantes favorecidos como los desfavorecidos registraron un incremento de tres puntos, por lo que la brecha socioeconómica no presentó un cambio significativo durante ese periodo. El informe también identifica a un grupo de estudiantes que, pese a encontrarse en desventaja socioeconómica, alcanzó resultados elevados. En México, 11.6% de los estudiantes desfavorecidos fueron considerados académicamente resilientes, al ubicarse dentro del cuartil superior de desempeño científico a nivel nacional. ESTUDIANTES MEXICANOS REPORTAN 0.33% EN PERSEVERANCIA Y 60.8% EN MENTALIDAD DE CRECIMIENTO La evaluación también incluyó indicadores relacionados con las actitudes de los estudiantes, su relación con el aprendizaje y el entorno escolar. México obtuvo un índice promedio de 0.33 en perseverancia y de 0.24 en curiosidad. Asimismo, 60.8% de los estudiantes señaló tener una mentalidad de crecimiento, entendida como la creencia de que las capacidades intelectuales pueden desarrollarse. En cuanto a las denominadas respuestas apresuradas en lectura —cuando los estudiantes responden de manera incorrecta y sumamente rápida—, el porcentaje registrado en México fue de 5.6%. Respecto al ambiente escolar, el índice de clima de disciplina durante las clases de ciencias fue de 0.07, mientras que el índice relacionado con el sentido de pertenencia a la escuela se ubicó en 0.05. Además, 66.1% de los estudiantes mexicanos consideró que su escuela los preparó adecuadamente para la vida adulta. En materia de asistencia, 71.1% reportó no haber faltado a la escuela durante las dos semanas anteriores a la aplicación de la prueba. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SUPERA LIGERAMENTE EL PROMEDIO DE LA OCDE; CASI EL 50% LO USAN SEMANALMENTE Uno de los componentes de PISA 2025 estuvo relacionado con el uso de herramientas digitales y de inteligencia artificial en el aprendizaje. En México, 47.4% de los estudiantes informó utilizar herramientas de inteligencia artificial, como chatbots, al menos una vez por semana para ayudarse a aprender. El porcentaje es ligeramente superior al promedio registrado entre los países de la OCDE, de 45.5%. Sin embargo, el uso de estas herramientas contrasta con la capacidad de las escuelas para incorporarlas de manera adecuada a los procesos educativos. El 59.2% de los estudiantes mexicanos indicó que en sus clases se les asignan actividades para evaluar críticamente la calidad de la información generada mediante herramientas de inteligencia artificial. El promedio de la OCDE en este indicador fue de 62.6%. Los resultados muestran, por tanto, una adopción de herramientas de IA entre estudiantes cercana o ligeramente superior a la observada en el conjunto de la OCDE, mientras que la preparación institucional presenta diferencias.

ESCUELAS MEXICANAS PRESENTAN REZAGO EN CAPACIDAD DIGITAL El índice de capacidad digital escolar, que considera factores como disponibilidad de equipos, software, soporte técnico y tiempo y habilidades de los docentes para utilizar dispositivos digitales, ubicó a México en -0.76 puntos. El promedio de la OCDE fue de -0.03, por lo que México se encuentra por debajo de ese referente internacional. La diferencia también se observa en las restricciones para el uso de teléfonos celulares. Solo 27.2% de los estudiantes mexicanos asiste a escuelas donde los teléfonos celulares no están permitidos dentro de las instalaciones. En la OCDE, el porcentaje promedio es de 49.5%. A esto se suma el nivel de distracción generado por los dispositivos electrónicos. Únicamente 24.2% de los estudiantes en México indicó no experimentar distracciones relacionadas con el uso de dispositivos propios o de sus compañeros durante las clases de ciencias. Esto significa que 75.8% reportó algún grado de distracción digital, frente a un promedio de 60.8% en los países de la OCDE. En contraste, México se acerca al promedio internacional en la existencia de lineamientos para el uso pedagógico de la tecnología. El 67.5% de los estudiantes asiste a escuelas que cuentan con directrices formales por materia para utilizar tecnología en la enseñanza y el aprendizaje, frente a 71.2% en la OCDE. LECTURA Y PENSAMIENTO CRÍTICO ENFRENTAN DESAFÍOS A NIVEL INTERNACIONAL Los resultados de México forman parte de un escenario internacional en el que también se registraron disminuciones en el desempeño educativo. En los países de la OCDE, el rendimiento promedio alcanzó sus niveles más bajos registrados hasta ahora en ciencias, lectura y matemáticas. Las caídas fueron particularmente marcadas en lectura durante los últimos tres años. Entre las habilidades que presentaron dificultades se encuentran la evaluación de información, el establecimiento de conexiones entre diferentes fuentes y el pensamiento crítico sobre los contenidos leídos. El fenómeno también se refleja en el aumento de las denominadas respuestas o lecturas apresuradas. A nivel internacional, los casos de estudiantes que leen rápidamente pero de manera imprecisa casi se duplicaron entre 2018 y 2025, hasta representar 9%. La situación adquiere relevancia en un contexto de creciente utilización de herramientas de inteligencia artificial, debido a la necesidad de que los estudiantes puedan valorar la calidad y confiabilidad de la información que reciben.

SINGAPUR Y SISTEMAS ASIÁTICOS ENCABEZAN RESULTADOS En PISA 2025, las jurisdicciones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang, junto con Singapur, obtuvieron los resultados más altos en las tres áreas principales. También se ubicaron entre los 10 sistemas educativos con mejores resultados Estonia, Japón, Corea, Macao (China), Taipéi Chino y Reino Unido. El desempeño internacional, sin embargo, no fue uniforme. Mientras algunos países de la OCDE registraron mejoras en ciencias desde 2022, entre ellos Costa Rica, República Eslovaca, Turquía y Reino Unido, el promedio general del organismo disminuyó.

Los resultados de PISA 2025 permiten observar tanto el desempeño de los estudiantes mexicanos frente a otros sistemas educativos como la evolución de sus habilidades durante distintos periodos.

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