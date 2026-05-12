Ramos Arizpe celebra 46 años de transformación y crecimiento continuo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Arizpe celebra 46 años de transformación y crecimiento continuo
    Su ubicación estratégica y dinamismo económico lo han convertido en un punto clave para el desarrollo regional. CORTESÍA

El municipio conmemora su aniversario con una historia marcada por el trabajo constante de su población

RAMOS ARIZPE, COAH.- Este miércoles 13 de mayo, Ramos Arizpe celebra 46 años de haber sido elevado al rango de ciudad, una fecha que marca no solo un aniversario administrativo, sino la consolidación de una historia construida por el esfuerzo de su gente, el crecimiento constante y la formación de una identidad que hoy la posiciona como una de las comunidades más representativas de Coahuila.

Desde sus orígenes con una vocación agrícola y ganadera, el municipio ha transitado por un proceso de transformación profunda que lo llevó a convertirse en un referente industrial del norte del país. Esta evolución no ha sido casual, sino el resultado del trabajo de generaciones de familias que, con constancia y visión, han contribuido al desarrollo económico, social y cultural de la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/stellantis-recibira-la-presea-institucional-2026-en-el-46-aniversario-de-ramos-arizpe-como-ciudad-LG20622229

En la actualidad, Ramos Arizpe destaca por su fuerte actividad industrial, su ubicación estratégica y su dinamismo económico, factores que lo han convertido en un punto clave dentro de la cadena productiva regional y nacional. La presencia de empresas, parques industriales y una fuerza laboral especializada han impulsado su crecimiento y lo han proyectado como uno de los municipios con mayor desarrollo en Coahuila.

Sin embargo, más allá de su perfil productivo, la ciudad conserva con firmeza sus tradiciones, costumbres y expresiones culturales. La gastronomía local, las festividades populares, la vida comunitaria y el arraigo de sus habitantes siguen siendo pilares fundamentales de su identidad. Estos elementos conviven diariamente en colonias, ejidos, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos, donde se sigue construyendo la historia contemporánea del municipio.

En el marco del 46 aniversario de su elevación a ciudad, durante esta semana se llevan a cabo diversas actividades culturales, artísticas y conmemorativas. La agenda contempla eventos que buscan no solo celebrar la fecha, sino también reconocer la trayectoria histórica de Ramos Arizpe y el legado de quienes han contribuido a su desarrollo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-preserva-su-esencia-entre-historia-y-tradiciones-HG20622317

Estas celebraciones también representan una oportunidad para rendir homenaje a las personas, familias, instituciones y sectores productivos que han sido parte fundamental del crecimiento del municipio a lo largo de más de cuatro décadas. Su participación ha sido clave para consolidar una ciudad que hoy combina tradición e industria en un mismo territorio.

Con 46 años como ciudad, Ramos Arizpe mantiene vigente el espíritu de trabajo, comunidad y esfuerzo que ha caracterizado a sus habitantes desde sus inicios. Un espíritu que no solo forma parte de su pasado, sino que continúa definiendo su presente y proyectando su futuro como una de las urbes más dinámicas y estratégicas del norte de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desarrollo
Ciudades

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Futuro asegurado

Futuro asegurado
true

Sinaloa, el Venezuela mexicano
true

POLITICÓN: Ante la inacción federal, crisis de AHMSA amenaza con escalar y volverse munición electoral
Las autoridades educativas resolvieron echar para atrás la modificación que ellas mismas le habían hecho al calendario escolar.

SEP da marcha atrás a modificación del calendario escolar 2025-2026

Familiares y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio de la colonia Bellavista, donde una mujer de 27 años fue localizada sin vida, movilizando a corporaciones municipales y estatales.

Saltillo: joven se quita la vida en Bellavista; antes envió mensajes a su madre
José Molina buscará que la Nave Verde reaccione tras perder serie ante Dorados.

Saraperos vuelve al Madero en busca de reacción ante unos Charros que también llegan presionados
FBI comparte denuncia de espionaje contra alcaldesa Eileen Wang

Alcaldesa en California acepta denuncia de ser ‘espía china’

Un nuevo vehículo eléctrico del fabricante chino BYD es exhibido en el Salón del Automóvil de China 2026 en Beijing.

Suben casi 85% las exportaciones chinas de autos de pasajeros en abril