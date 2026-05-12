Ramos Arizpe celebra 46 años de transformación y crecimiento continuo

RAMOS ARIZPE, COAH.- Este miércoles 13 de mayo, Ramos Arizpe celebra 46 años de haber sido elevado al rango de ciudad, una fecha que marca no solo un aniversario administrativo, sino la consolidación de una historia construida por el esfuerzo de su gente, el crecimiento constante y la formación de una identidad que hoy la posiciona como una de las comunidades más representativas de Coahuila. Desde sus orígenes con una vocación agrícola y ganadera, el municipio ha transitado por un proceso de transformación profunda que lo llevó a convertirse en un referente industrial del norte del país. Esta evolución no ha sido casual, sino el resultado del trabajo de generaciones de familias que, con constancia y visión, han contribuido al desarrollo económico, social y cultural de la región.

En la actualidad, Ramos Arizpe destaca por su fuerte actividad industrial, su ubicación estratégica y su dinamismo económico, factores que lo han convertido en un punto clave dentro de la cadena productiva regional y nacional. La presencia de empresas, parques industriales y una fuerza laboral especializada han impulsado su crecimiento y lo han proyectado como uno de los municipios con mayor desarrollo en Coahuila. Sin embargo, más allá de su perfil productivo, la ciudad conserva con firmeza sus tradiciones, costumbres y expresiones culturales. La gastronomía local, las festividades populares, la vida comunitaria y el arraigo de sus habitantes siguen siendo pilares fundamentales de su identidad. Estos elementos conviven diariamente en colonias, ejidos, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos, donde se sigue construyendo la historia contemporánea del municipio. En el marco del 46 aniversario de su elevación a ciudad, durante esta semana se llevan a cabo diversas actividades culturales, artísticas y conmemorativas. La agenda contempla eventos que buscan no solo celebrar la fecha, sino también reconocer la trayectoria histórica de Ramos Arizpe y el legado de quienes han contribuido a su desarrollo.

Estas celebraciones también representan una oportunidad para rendir homenaje a las personas, familias, instituciones y sectores productivos que han sido parte fundamental del crecimiento del municipio a lo largo de más de cuatro décadas. Su participación ha sido clave para consolidar una ciudad que hoy combina tradición e industria en un mismo territorio. Con 46 años como ciudad, Ramos Arizpe mantiene vigente el espíritu de trabajo, comunidad y esfuerzo que ha caracterizado a sus habitantes desde sus inicios. Un espíritu que no solo forma parte de su pasado, sino que continúa definiendo su presente y proyectando su futuro como una de las urbes más dinámicas y estratégicas del norte de México.

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