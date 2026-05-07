Aportan los latinos 4.4 billones de dólares a la economía de EU, siendo el cuarto PIB del mundo

De acuerdo a un nuevo informe dado a conocer por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), los latinos contribuyeron con 4.4 billones de dólares a la economía de Estados Unidos en 2024, ubicando a esta comunidad como la cuarta economía más grande del mundo. En este análisis anual en relación con el PIB latino, que fue realizado por investigadores de la UCLA y California Lutheran University, se muestra que la contribución económica de los latinos en Estados Unidos consiguió superar en 2024 a la de Japón, posicionándose como la de mayor crecimiento entre las principales economías del mundo.

En opinión de David Hayes-Bautista, quien es profesor distinguido de medicina en UCLA, profesor del Departamento de Política y Gestión de la Salud en la Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA y además el coautor del informe “nuestros datos muestran que el PIB latino de EE. UU. alcanzó los 4.4 billones de dólares en 2024”, por lo que, añade Hayes-Bautista “creció tanto que batió récords de dinamismo económico”. Por su parte, Matthew Fienup, quien es el director ejecutivo del Centro de Investigación y Pronóstico Económico de Cal Lutheran y también coautor del informe explica que “el PIB latino de Estados Unidos demuestra la vital importancia de la fortaleza y la resiliencia de la comunidad latina para la economía de nuestra nación”, Fienup concluye resaltando que es realmente increíble: casi un 9 % mayor que la economía de Japón”. En un comunicado publicado en el sitio web de la UCLA se precisa que este descubrimiento “coincide con informes anteriores”, y que es derivado “que el nivel educativo de los latinos creció más rápido que el de los no latinos”, por que los latinos “demostraron una mayor tasa de participación en la fuerza laboral”, asimismo el comunicado precisa que “el informe del año pasado reveló que el PIB latino superó los 4 billones de dólares por primera vez”. En base a su informe, los investigadores vaticinan, que no obstante, para 2025 como consecuencia de las políticas antiinmigrantes y de deportación impulsadas por Gobierno de Donald Trump van a tener uno en el PIB latino, sin embargo continúan sienddo optimistas sobre esta comunidad.

POLÍTICA MIGRATORIA ACTUAL Y EL PIB La UCLA describe que si considera el actual a pesar del “clima político actual, donde los inmigrantes, en particular los latinos, son blanco de deportaciones y arrestos, los investigadores enfatizan que la importancia y el impacto de los latinos en la economía no pueden ignorarse”. En este sentido, Dan Hamilton, quien es economista de Cal Lutheran comentó que “la resiliencia de la economía latina se ha demostrado una y otra vez”, Hamilton prosigue describiendo que “el país ha enfrentado desafíos, especialmente la Gran Recesión de 2007-2009 y la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los latinos superaron los efectos y mantuvieron una trayectoria histórica de crecimiento”. Así también, la investigación señala que desde el comienzo de la pandemia de la covid-19, el PIB latino fue el que más rápido creció entre las principales economías del mundo, a un ritmo más alto al de la India y China. “Los investigadores reconocen que el reciente aumento de las deportaciones afectará a la población inmigrante latina. Sin embargo, el crecimiento de la fuerza laboral latina se debe a la natalidad, no a la inmigración, y seguirá creciendo gracias al crecimiento natural de la población”, asevera el comunicado de la UCLA. Los investigadores indican que un factor fundamental en el apogeo económico de los latinos es derivado del aumento de su población, relacionada a los nacimientos y no a la inmigración. “El número de nacimientos anuales menos el número de defunciones se denomina crecimiento natural de la población”, indicó Hayes-Bautista, quien añade que “entre 2018 y 2024, la población latina aumentó en un promedio de más de 657, 000 personas al año, mientras que la población blanca no hispana disminuyó en aproximadamente 471,000 personas al año”. En total, continúa el comunicado, entre 2018 y 2024, la población latina registró un aumento de 4.6 millones de personas, en tanto que que en la población blanca no hispana hubo una disminución de un 3.3 millones. Paul Hsu, quien es epidemiólogo de la UCLA detalló que “las principales economías con las que compite nuestro país, China, Alemania, Japón, presentan un crecimiento negativo de la fuerza laboral”, Hsu añade que “solo Estados Unidos registra un crecimiento positivo de la fuerza laboral, y este crecimiento proviene principalmente de la población latina”. En base a los hallazgos encontrados Fienup comentó que “prevemos que las políticas de deportación e inmigración tendrán algún efecto en el PIB latino”, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Pronóstico Económico de Cal Lutheran concluye diciendo “pero, al igual que durante la Gran Recesión y la pandemia de COVID-19, los latinos superarán estos desafíos y seguirán impulsando el crecimiento económico, beneficiando a todos los estadounidenses”. De cara al futuro, el equipo enfatizó que la economía nacional necesita las contribuciones de la población latina y que es imperativo apoyar a los latinos ante los desafíos actuales, especialmente a los jóvenes. Con información de la Agencia de Noticias EFE y la UCLA.

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