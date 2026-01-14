¿Dónde está Erika Camila?... tras feminicidio de su madre y abuela, agresor huyó con la menor de 3 años en Edomex

La tarde del martes 13 de enero se registró un doble feminicidio dentro de un departamento ubicado en la colonia San Francisco Cascantitla, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Las víctimas fueron una adulta mayor y su hija, quienes fueron localizadas sin vida por familiares que ingresaron al domicilio tras perder contacto con ellas.

En el lugar del crimen fue encontrado un niño con vida, de seis años, encerrado en el baño. El menor habría sido testigo indirecto de la violencia y permaneció varias horas solo, mientras el presunto agresor huyó del sitio llevándose a Erika Camila, hija de una de las víctimas.

Las autoridades confirmaron que el responsable escapó con la menor y diversos documentos personales, lo que incrementó la preocupación de los familiares ante la posibilidad de que intente trasladarla fuera del país. Hasta el cierre de esta edición, no se conoce el paradero de la niña.

LAS VICTIMAS Y LOS ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR

Las mujeres asesinadas fueron identificadas como Teresa de Jesús, de 52 años, y su hija Cindy, de 25. Ambas vivían juntas luego de que Cindy decidiera abandonar su domicilio anterior en Tultepec para resguardarse de episodios de violencia familiar ejercidos por su pareja.

Familiares confirmaron que existían denuncias previas contra el presunto agresor por agresiones físicas, incluyendo una carpeta de investigación relacionada con lesiones graves a un menor. Sin embargo, el proceso no avanzó luego de que la víctima desistiera de la denuncia.

Vecinos señalaron que las víctimas eran personas tranquilas y que los niños no sufrían maltrato bajo su cuidado. Este antecedente refuerza las exigencias de justicia y la revisión del actuar institucional ante casos de violencia reiterada.

OPERATIVO DE BUSQUEDA Y EXIGENCIA DE JUSTICIA

El presunto agresor fue identificado como Antonio “N”, quien habría utilizado un objeto contundente, posiblemente un martillo, para cometer el crimen. También se reportó el robo de pertenencias y la muerte del perro de la familia antes de su huida.

Corporaciones estatales y municipales, junto con la Guardia Nacional y la Policía de Género, desplegaron un operativo que se extendió a municipios cercanos como Tultepec. Familiares y vecinos colaboran activamente difundiendo la imagen y señas particulares de la menor.

La familia exige la activación inmediata de la Alerta Amber y que el caso no quede impune. “Lo único que pedimos es que se haga justicia”, señalaron, al tiempo que expresaron su temor de que la niña sea trasladada fuera del territorio nacional.

DATOS CURIOSOS Y CLAVE DEL CASO

· La menor desaparecida tiene 3 años de edad

· El niño sobreviviente fue encontrado encerrado en el baño

· El Edomex mantiene dos Alertas de Violencia de Género vigentes

· En 2025 se registraron 310 asesinatos violentos de mujeres en la entidad

El caso de Erika Camila refleja nuevamente las consecuencias de la violencia familiar no atendida y la urgencia de actuar con rapidez ante la desaparición de menores. Mientras la Fiscalía del Estado de México continúa las diligencias, la familia mantiene la esperanza de localizar con vida a la niña y que el responsable enfrente la justicia conforme a la ley.