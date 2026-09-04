Sedena confirma que militares de EU arribarán a Chihuahua para adiestramiento

Durante La Mañanera del Pueblo , encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Zacatecas, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicó que existe un esquema de cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países enfocado en capacitación e intercambio de conocimientos.

Elementos militares de Estados Unidos viajarán a Chihuahua a finales de septiembre para participar en actividades de adiestramiento junto con integrantes del Ejército Mexicano , confirmó el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo .

Trevilla Trejo detalló que los ejercicios forman parte de los mecanismos de colaboración que mantienen México y Estados Unidos. Actualmente, un Batallón de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano realiza actividades de adiestramiento en Virginia, como parte de estos intercambios militares.

UNA COMPAÑÍA ESTADOUNIDENSE LLEGARÁ A CHIHUAHUA

El secretario de la Defensa Nacional informó que la cooperación contempla también la llegada de personal militar estadounidense a territorio mexicano durante septiembre.

Los elementos de Estados Unidos acudirán específicamente al Centro Nacional de Adiestramiento (CNA), ubicado en Chihuahua, una instalación utilizada por el Ejército Mexicano para desarrollar ejercicios y preparar a sus elementos en distintos escenarios operativos.

“Ellos también vienen al Centro Nacional de Adiestramiento en Chihuahua. Va a venir una compañía a finales del mes de septiembre”, informó el general Ricardo Trevilla Trejo durante la conferencia.

La llegada de esta compañía se producirá después de las actividades de capacitación que actualmente desarrolla personal mexicano en Virginia. De esta manera, los intercambios contemplan la participación de elementos de ambos países tanto en México como en Estados Unidos.

MÉXICO Y EU FORTALECEN INTERCAMBIO ENTRE SUS FUERZAS ARMADAS

De acuerdo con lo explicado por Trevilla Trejo, el objetivo de estos ejercicios es fortalecer la compatibilidad operativa entre las fuerzas armadas de México y Estados Unidos.

La cooperación en materia de adiestramiento permite que elementos de ambos países conozcan procedimientos, capacidades y formas de operación que pueden facilitar el trabajo conjunto en determinadas circunstancias.

El secretario señaló que este tipo de intercambios adquiere especial relevancia para las acciones coordinadas que se desarrollan en la frontera entre México y Estados Unidos, donde ambos países mantienen mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

EL ADIESTRAMIENTO FORMA PARTE DE LA COOPERACIÓN MILITAR

La participación de militares estadounidenses en Chihuahua se suma a las actividades que ya realizan elementos mexicanos en instalaciones militares de Estados Unidos. El intercambio permite que las fuerzas armadas compartan experiencias y desarrollen ejercicios bajo esquemas de capacitación conjunta.

El Centro Nacional de Adiestramiento en Chihuahua será el escenario donde se desarrollará la actividad de la compañía estadounidense prevista para finales de septiembre. La información fue confirmada públicamente por el secretario de la Defensa Nacional durante la conferencia presidencial.

Trevilla Trejo no detalló el número exacto de militares que integrarán la compañía ni especificó la duración de las actividades, pero confirmó que el intercambio forma parte de la cooperación existente entre las fuerzas armadas de ambos países.

COOPERACIÓN MILITAR CON MIRAS A LA FRONTERA

La estrategia de intercambio busca mejorar la capacidad de coordinación entre México y Estados Unidos mediante actividades de capacitación y adiestramiento. Para las autoridades mexicanas, uno de los objetivos es contar con una mayor compatibilidad operativa cuando se desarrollen acciones coordinadas.

Mientras militares mexicanos realizan actualmente ejercicios en Virginia, una compañía estadounidense llegará a Chihuahua para continuar con este esquema de colaboración.

La confirmación ocurre en medio de una agenda bilateral donde la seguridad fronteriza ocupa un lugar relevante. Sin embargo, el anuncio presentado por Sedena se refiere específicamente a actividades de adiestramiento e intercambio entre fuerzas militares.

Hasta ahora, el Gobierno mexicano ha confirmado que la compañía estadounidense llegará a finales de septiembre al Centro Nacional de Adiestramiento de Chihuahua, mientras que el Ejército Mexicano mantiene personal en Estados Unidos como parte del mismo esquema de cooperación.

DATOS CURIOSOS

· Una compañía militar de Estados Unidos acudirá a Chihuahua a finales de septiembre para participar en actividades de adiestramiento.

· Los ejercicios se realizarán en el Centro Nacional de Adiestramiento, ubicado en Chihuahua.