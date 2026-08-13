Militar dispara por error durante jornada de desarme en Tzintzuntzan, Michoacán; resultan dos heridos

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    Militar dispara por error durante jornada de desarme en Tzintzuntzan, Michoacán; resultan dos heridos
    Dos civiles resultaron lesionados cuando una escopeta detonó durante su destrucción en una jornada de desarme de la Sedena en Tzintzuntzan, Michoacán. Captura de pantalla

Dos civiles resultaron lesionados cuando una escopeta detonó durante su destrucción en una jornada de desarme de la Sedena en Tzintzuntzan

Dos civiles resultaron lesionados durante una jornada de desarme y destrucción de armas de fuego realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el municipio de Tzintzuntzan, Michoacán.

El incidente ocurrió durante el acto protocolario, cuando un elemento del Ejército Mexicano utilizaba una motosierra para destruir una escopeta que había sido entregada en la jornada.

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ESCOPETA DETONÓ DURANTE SU DESTRUCCIÓN

De acuerdo con la información disponible, el arma no habría sido revisada previamente para confirmar que no contara con cartuchos.

Al momento en que el soldado pasó la motosierra sobre la escopeta, se produjo una detonación que alcanzó a dos personas que se encontraban entre los asistentes al evento.

Ambos civiles resultaron lesionados y recibieron atención médica. Un video del momento de la detonación fue difundido posteriormente en redes sociales.

UNA PERSONA FUE DADA DE ALTA TRAS SER HERIDA CON ARMA DE FUEGO DURANTE CAMPAÑA DE DESARME

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Gobernación informó que una de las personas lesionadas fue trasladada al Hospital General de Pátzcuaro para recibir atención médica.

La dependencia señaló que, después de ser atendida, la persona fue dada de alta ese mismo día. En la información difundida no se detalló el estado de salud de la segunda persona lesionada.

“Lamentamos el hecho y se continuará dando seguimiento al ciudadano afectado”, indicó la Secretaría de Gobernación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron la detonación ni sobre las investigaciones relacionadas con el incidente.

ACCIDENTE SIMILAR OCURRIÓ DURANTE JORNADA DE DESARME EN TECATE, BAJA CALIFORNIA

En agosto de 2025 se registró un incidente similar durante una jornada de canje de armas en Tecate, Baja California.

En aquella ocasión, un artefacto explosivo entregado por un ciudadano se accionó accidentalmente durante la actividad denominada “Sí al desarme, sí a la paz”, realizada en el Parque Miguel Hidalgo, ubicado junto al Palacio Municipal.

El incidente provocó lesiones a un elemento del Ejército Mexicano. De acuerdo con la información difundida entonces, el mal funcionamiento del material entregado durante la jornada fue determinante para que ocurriera el accidente.

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DESARME FORMA PARTE DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Las jornadas de desarme forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de México para reducir la presencia de armas de fuego entre la población. El programa contempla el intercambio de armas por dinero y busca atender factores relacionados con la violencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que este tipo de programas tienen como objetivo atender las causas de la violencia en el país.

La estrategia de desarme también fue implementada durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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