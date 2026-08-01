Viajaba con 24 armas de fuego escondidas en las polveras de su vehículo, en Nuevo León

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    Viajaba con 24 armas de fuego escondidas en las polveras de su vehículo, en Nuevo León
    Un juez vinculó a proceso a Marco “N”, detenido en Galeana con 24 armas ocultas en las polveras de su vehículo sobre la carretera Monterrey-Matehuala.
    Viajaba con 24 armas de fuego escondidas en las polveras de su vehículo, en Nuevo León

Por los hechos, el hombre quedó vinculado a proceso por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que fue detenido cuando viajaba con 24 armas escondidas en las polveras de su vehículo fue vinculado a proceso por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en Nuevo León.

El presunto fue detenido el pasado 26 de julio por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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El sujeto fue identificado como Marco “N” quien viajaba con un acompañante sobre la carretera Monterrey-Matehuala, a la altura del kilómetro 129+000, en las inmediaciones del ejido San Roberto en el municipio de Galeana.

Tras una inspección a su unidad, los agentes federales localizaron en las polveras de su vehículo un total de 24 armas de fuego de las cuales 22 eran armas cortas y dos armas largas. Los ocupantes de la unidad no pudieron acreditar su legal posesión o traslado.

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El juez de control determinó la vinculación a proceso contra Marco “N” y le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de transporte de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sobre el acompañante, la autoridad judicial determinó su libertad, después de que Marco “N” asumiera la responsabilidad de los hechos.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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