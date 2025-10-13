Ministros donarán parte de su salario y activan colecta nacional por damnificados

CDMX.- Al inicio de la sesión de este lunes, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso guardar un minuto de silencio “por los fallecidos y las víctimas de este temporal” en los estados afectados.

Seguidamente, anunció que los integrantes del Pleno aportarían parte de su salario para la compra de víveres, aunque no precisó el monto.

Aguilar Ortiz también instruyó la instalación de centros de acopio para recibir donaciones en víveres destinados a las comunidades afectadas por las lluvias.

“Vamos a establecer un punto de acopio aquí en este edificio de Pino Suárez número 2, y también en el edificio de Revolución... ahí vamos a estar recibiendo los víveres que sean necesarios”, indicó el ministro durante la sesión.

Como parte de los insumos solicitados se incluyen agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal, ropa para bebé, insumos de primeros auxilios, utensilios de baño y herramientas de mano.

Hasta ahora, Veracruz es el estado con mayores daños reportados, y se han confirmado al menos 64 fallecidos en los cinco estados más afectados por el temporal.

El ministro afirmó: “la Corte también va a revisar de algunos objetos o recursos que tengan para hacer un aporte, solidarizándonos con esta lamentable situación”.

Como cierre, la SCJN lanzó un llamado a que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación participen en la colecta y donación. Con información de Excélsior