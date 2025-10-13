Presidenta niega bloqueo de víveres en Veracruz y pide coordinación con Sedena y Marina
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Gobierno federal impida la entrega de ayuda a los damnificados por las lluvias ni que ésta se use con fines políticos.
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente que el Gobierno federal utilice con fines electorales la ayuda destinada a las personas damnificadas por las lluvias en Querétaro, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. “¿Cómo creen que vamos a usar esto electoralmente? ¡Sería una tragedia!”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Sheinbaum respondió así a las declaraciones del youtuber Yulay, quien denunció en redes sociales que presuntamente las autoridades no le permitieron el paso para entregar víveres en Poza Rica, Veracruz, una de las zonas más afectadas por las recientes lluvias.
La presidenta explicó que el proceso de recepción y distribución de apoyos requiere coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), que son las encargadas de operar los planes DN-III-E y Marina. “Todo esto requiere organización. Ahí donde se quiera donar, pueden entrar en coordinación con los gobiernos estatales y el comandante de zona o región militar”, detalló.
Sheinbaum subrayó que las fuerzas armadas tienen la capacidad logística y operativa para movilizar las donaciones desde los centros de acopio hasta las comunidades afectadas. “El pueblo de México es muy generoso y siempre quiere apoyar, y nosotros con toda transparencia informamos a dónde llegan las donaciones y cómo se distribuyen”, indicó.
En el video difundido en redes, el youtuber Yulay aseguró que “las autoridades” no lo dejaron ingresar al área de desastre. “Voy a dar toda la vuelta para poder entregar”, dijo en la grabación. Sin embargo, Sheinbaum aclaró que no existe reporte oficial alguno sobre un bloqueo a la ayuda civil.
“La información que tenemos es que no hubo ninguna restricción. Los mismos nos dijeron ahí cuando llegamos a Poza Rica; se averiguó si había llegado un camión, y no hay registro de que se haya prohibido el acceso de ayuda”, explicó la mandataria.
La presidenta pidió que cualquier persona o colectivo que experimente dificultades para entregar donaciones se comunique directamente con el Gobierno federal. “Si esta persona tuvo esa situación, que se comunique con nosotros y se verá cuál fue la razón”, agregó.
Sheinbaum enfatizó que todas las donaciones son bienvenidas siempre que se gestionen de manera ordenada y segura, en coordinación con las autoridades militares o estatales correspondientes.
🇲🇽😠 #VIRAL | El YouTuber “Yulay” intentó entregar víveres a los afectados de #PozaRica, pero militares y marinos de #Veracruz le negaron el acceso.— El Universal Puebla (@UniversalPuebla) October 13, 2025
Habitantes le sugirieron llevar la ayuda directamente a las casas, denunciando que el ayuntamiento no reparte los víveres. pic.twitter.com/8iEs9ouKp8
En su mensaje, reiteró que la prioridad de su gobierno es garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. “Estamos actuando con absoluta transparencia. No hay ningún interés político detrás, sólo el compromiso de atender a nuestro pueblo”, afirmó.
Finalmente, Sheinbaum agradeció a las organizaciones, empresas y ciudadanos que han colaborado en la entrega de víveres y materiales de reconstrucción. “La solidaridad del pueblo mexicano es lo que siempre nos ha distinguido. Esa generosidad nos une y nos fortalece frente a las tragedias”, concluyó. Con información de El Universal