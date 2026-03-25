‘Ese señor no es periodista’... Claudia Sheinbaum critica a Riva Palacio por decir que Cuba envía armas a cárteles mexicanos

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México
/ 25 marzo 2026
    ‘Ese señor no es periodista’... Claudia Sheinbaum critica a Riva Palacio por decir que Cuba envía armas a cárteles mexicanos
    Sheinbaum responde a Riva Palacio tras acusaciones sobre Cuba y cárteles. La presidenta rechaza señalamientos y los califica como “ciencia ficción”. VANGUARDIA/ARCHIVO

‘Es escritor de ciencia ficción’ dice la presidenta Sheinbaum sobre Riva Palacio tras crítica sobre apoyo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una crítica directa contra el periodista y columnista Raymundo Riva Palacio, luego de la publicación de un artículo en el que se afirma que Cuba estaría enviando armas a cárteles mexicanos. Desde Palacio Nacional, la mandataria rechazó tajantemente dichas versiones.

Ese señor no es periodista, es escritor de ciencia ficción”, declaró durante su conferencia matutina, visiblemente molesta por el contenido de la columna. La presidenta insistió en que las afirmaciones carecen de sustento y cuestionó el origen de la información difundida.

“No tiene nada que ver con el periodismo, nada, nada, nada. Cada día dice una cantidad de mentiras en sus columnas que dices bueno, ¿de dónde las saca?”, añadió Sheinbaum, al subrayar que no existen pruebas que respalden lo publicado y que este tipo de versiones generan desinformación en la opinión pública.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/es-muy-doloroso-sheinbaum-tras-asesinato-de-maestras-por-alumno-menor-de-edad-pide-reforzar-salud-mental-en-escuelas-FG19688519

LA COLUMNA QUE DESATÓ LA CONTROVERSIA

La polémica surgió tras la publicación del texto “Estrictamente Personal”, donde Riva Palacio sostiene que el gobierno cubano estaría ofreciendo armas a grupos del crimen organizado en México. Según el artículo, esta supuesta estrategia buscaría “calentar la plaza” en la frontera sur de Estados Unidos.

En su columna, el periodista también plantea que existe un antecedente histórico de vínculos entre el régimen cubano y el narcotráfico, además de señalar posibles intereses políticos en América Latina relacionados con estas dinámicas.

Lo que está planeando el sector más duro del régimen es una traición a la presidenta Sheinbaum”, escribió el columnista, al sugerir tensiones en la relación bilateral entre México y Cuba.

Las afirmaciones generaron reacciones inmediatas en el ámbito político y mediático, al tratarse de un tema sensible que involucra seguridad nacional y relaciones internacionales.

RESPUESTA DEL GOBIERNO Y CONTEXTO DIPLOMÁTICO

Ante estos señalamientos, el gobierno federal reiteró que no existe evidencia que respalde la supuesta relación entre Cuba y el suministro de armas a organizaciones criminales en México. La postura oficial ha sido rechazar categóricamente cualquier vínculo de este tipo.

El tema cobra relevancia en medio de la cooperación que México ha mantenido con la isla, particularmente en el envío de ayuda humanitaria y en proyectos de colaboración en distintas áreas.

Sheinbaum dejó claro que este tipo de versiones no solo afectan la percepción pública, sino que también pueden influir en la relación diplomática. “¿Qué pruebas tiene él y otros?”, cuestionó, al insistir en la falta de evidencia.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL DEBATE MEDIÁTICO Y POLÍTICO

El intercambio entre figuras públicas y periodistas refleja el papel que juegan los medios en la construcción del debate político en México.

• Las columnas de opinión no requieren comprobación previa como una nota informativa

• Temas de seguridad suelen generar alta controversia mediática

• Las relaciones internacionales influyen en la narrativa política interna

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/plan-b-plantean-excluir-revocacion-de-sheinbaum-en-2027-para-destrabar-reforma-MG19688477

Este episodio evidencia cómo una publicación puede escalar rápidamente al centro de la discusión pública, especialmente cuando involucra temas sensibles como el crimen organizado y la política exterior.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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