Detienen a hombre con casi 12 kilos de droga que pretendía ingresar a México

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    Detienen a hombre con casi 12 kilos de droga que pretendía ingresar a México
    Agentes de CBP detectaron los paquetes que un estadounidense intentaba ingresar a México, durante una segunda inspección en el Puente Internacional de Del Río-Acuña. CORTESÍA

Agentes de CBP descubrieron los paquetes durante una segunda inspección en el Puente Internacional de Del Río, que conecta con Ciudad Acuña, Coahuila

ACUÑA, COAH.- Un hombre de 28 años fue detenido cuando presuntamente pretendía ingresar a México un cargamento de 25.95 libras de narcóticos, equivalentes a aproximadamente 11.77 kilogramos, compuesto por fentanilo, heroína y metanfetamina, durante una revisión en el Puente Internacional de Del Río, que conecta con Acuña, Coahuila.

El informe de la captura se dio a conocer este miércoles, 9 de septiembre, por la Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), sin embargo, el aseguramiento ocurrió el 3 de septiembre, cuando agentes aduanales de Estados Unidos detuvieron una camioneta Chrysler Town & Country modelo 2005 conducida por el ciudadano estadounidense.

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Durante la revisión, los oficiales utilizaron equipos de inspección no intrusiva y posteriormente una unidad canina, con cuyo apoyo localizaron diversos paquetes ocultos en el vehículo.

De acuerdo con CBP, el cargamento estaba integrado por 12.69 libras de presunto fentanilo, equivalentes a unos 5.76 kilogramos; 8.81 libras de presunta heroína, aproximadamente cuatro kilogramos, y 4.45 libras de presunta metanfetamina, alrededor de 2.02 kilogramos.

En conjunto, los narcóticos asegurados alcanzaron un peso de 25.95 libras, unos 11.77 kilogramos, y fueron valuados por las autoridades estadounidenses en aproximadamente 557 mil 589 dólares.

El aseguramiento evitó que el cargamento cruzara hacia territorio mexicano por uno de los principales puntos de conexión fronteriza entre Texas y Coahuila.

La presencia de tres tipos de narcóticos, incluido el fentanilo, elevó la relevancia del decomiso para las autoridades estadounidenses.

Tras el hallazgo, el conductor fue detenido y los narcóticos y el vehículo quedaron bajo custodia de las autoridades. Agentes especiales de Homeland Security Investigations (HSI) asumieron la investigación criminal para determinar el origen, destino y posibles vínculos del cargamento con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

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Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer públicamente la identidad del detenido ni han precisado quién recibiría los narcóticos en México.

El operativo forma parte de las acciones de inspección que realizan las autoridades estadounidenses en los cruces fronterizos para detectar cargamentos de drogas antes de su ingreso a territorio mexicano. CBP destacó que este tipo de aseguramientos busca impedir el traslado de sustancias ilícitas y afectar las operaciones de las organizaciones dedicadas al tráfico transfronterizo.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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