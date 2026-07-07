Monterrey recolecta 280 toneladas de basura por eventos del Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Monterrey recolecta 280 toneladas de basura por eventos del Mundial 2026
    Al corte de los primeros días de la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en Monterrey, el ayuntamiento regio reportó que ha recolectado 238 toneladas de basura. GOBIERNO MONTERREY
    Monterrey recolecta 280 toneladas de basura por eventos del Mundial 2026
    Al corte de los primeros días de la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en Monterrey, el ayuntamiento regio reportó que ha recolectado 238 toneladas de basura. GOBIERNO MONTERREY
    Monterrey recolecta 280 toneladas de basura por eventos del Mundial 2026
    Al corte de los primeros días de la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en Monterrey, el ayuntamiento regio reportó que ha recolectado 238 toneladas de basura. GOBIERNO MONTERREY

En los 25 días de celebración del Mundial se han recolectado en el primer cuadro de la ciudad, 280 toneladas de desechos

MONTERREY, NL- Al corte de los primeros días de la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en Monterrey, el ayuntamiento regio reportó que ha recolectado 238 toneladas de basura.

Elementos de Servicios Públicos municipales han trabajado sobre todo en las plazas Morelos y Zaragoza, así como el Barrio Antiguo que han sido los espacios de mayor concentración de aficionados del futbol.

El secretario de la dependencia, Hugo Salinas, informó que desde el pasado 11 de julio se implementó un operativo permanente de limpieza en el primer cuadro de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alertan-irregularidades-en-el-uso-de-scooters-en-monterrey-nuevo-leon-NL21918984

El operativo abarca las calles de Hidalgo, Padre Mier, Ocampo, Constitución, Doctor Coss, Zuazua, Zaragoza, Matamoros y las Plazas Hidalgo y Zaragoza.

En el marco del Mundial de Fútbol 2026, el ayuntamiento celebra el Regio Fest donde se han estado trasmitiendo los partidos de la Copa por lo que la afluencia de personas ha sido considerable. Tan solo el domingo que se realizó la trasmisión del partido México-Inglaterra se recolectaron 10.5 toneladas de desechos.

El funcionario municipal mencionó que se han realizado acciones de barrido manual, pepena, hidrolavado de corredores peatonales y barrido mecánico, labores en las que ha participado hasta 280 elementos de la dependencia por día.

“Trabajamos ahí en turnos de 10 de la mañana a 4 de la mañana. Estuvimos ahí levantando toda la basura, estuvimos ahí cambiando de manera continua las bolsas de basura de los 280 botes que están ubicados estratégicamente en Barrio Antiguo, en la plaza Zaragoza y en la Plaza Morelos”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/show/carin-leon-sera-el-encargado-de-cerrar-con-broche-de-oro-el-fan-fest-monterrey-2026-DK21903321

Comentó que dentro de las acciones se lavaron diariamente tres mil metros lineales de piso.

Detalló que en los días en que jugó la Selección Nacional es cuando hubo mayor concentración de gente y se llegaron a recolectar hasta 38 toneladas de basura con las barredoras mecánicas.

El Regio Fest continuará sus labores, ya que se trasmitirán los encuentros de semifinales y la gran final los días 14. 15 y 19 de julio por lo que se mantendrán vigentes los operativos de seguridad, vigilancia, atención al turista y de limpieza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basura
Recolección De Basura
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León
México

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
De gran peso

De gran peso
true

México: La cultura del milagro y del esfuerzo
Pese a que el arancel promedio saltó de 16 a 28 por ciento para naciones sin tratado comercial como China, la medida ha golpeado más a las cadenas de suministro que a la inflación nacional.

Golpean aranceles costos de importación de China; pero frena inflación en México
Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, solicitó a la justicia de Estados Unidos cumplir su condena de cadena perpetua en un centro penitenciario con atención médica especializada debido a su estado de salud.

Pide ‘El Mayo’ Zambada a EU pasar sus últimos años en prisión médica por su estado de salud
Aprende cómo verificar si tu CURP certificada 2026 es válida, corregir errores, descargarla gratis en PDF y conocer los principales trámites para los que este documento es indispensable.

CURP certificada 2026... paso a paso para verificar si es válida, corregir errores y descargarla gratis en PDF
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes ráfagas de viento a estos estados
¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’
El cuadro albiceleste logro la remontada en el minuto 92 del tiempo regular.

Argentina remonta y vence a Egipto 3-2 y avanza a cuartos de final en el mundial 2026