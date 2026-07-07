Monterrey recolecta 280 toneladas de basura por eventos del Mundial 2026

MONTERREY, NL- Al corte de los primeros días de la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en Monterrey, el ayuntamiento regio reportó que ha recolectado 238 toneladas de basura. Elementos de Servicios Públicos municipales han trabajado sobre todo en las plazas Morelos y Zaragoza, así como el Barrio Antiguo que han sido los espacios de mayor concentración de aficionados del futbol. El secretario de la dependencia, Hugo Salinas, informó que desde el pasado 11 de julio se implementó un operativo permanente de limpieza en el primer cuadro de la ciudad.

El operativo abarca las calles de Hidalgo, Padre Mier, Ocampo, Constitución, Doctor Coss, Zuazua, Zaragoza, Matamoros y las Plazas Hidalgo y Zaragoza. En el marco del Mundial de Fútbol 2026, el ayuntamiento celebra el Regio Fest donde se han estado trasmitiendo los partidos de la Copa por lo que la afluencia de personas ha sido considerable. Tan solo el domingo que se realizó la trasmisión del partido México-Inglaterra se recolectaron 10.5 toneladas de desechos. El funcionario municipal mencionó que se han realizado acciones de barrido manual, pepena, hidrolavado de corredores peatonales y barrido mecánico, labores en las que ha participado hasta 280 elementos de la dependencia por día. “Trabajamos ahí en turnos de 10 de la mañana a 4 de la mañana. Estuvimos ahí levantando toda la basura, estuvimos ahí cambiando de manera continua las bolsas de basura de los 280 botes que están ubicados estratégicamente en Barrio Antiguo, en la plaza Zaragoza y en la Plaza Morelos”, indicó.

Comentó que dentro de las acciones se lavaron diariamente tres mil metros lineales de piso. Detalló que en los días en que jugó la Selección Nacional es cuando hubo mayor concentración de gente y se llegaron a recolectar hasta 38 toneladas de basura con las barredoras mecánicas. El Regio Fest continuará sus labores, ya que se trasmitirán los encuentros de semifinales y la gran final los días 14. 15 y 19 de julio por lo que se mantendrán vigentes los operativos de seguridad, vigilancia, atención al turista y de limpieza.

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