Morena busca que se cobre tenencia en todo México; actualmente solo aplica en 15 estados

La propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar busca que la tenencia vehicular se aplique en todas las entidades de México, pues actualmente solo 15 estados mantienen este impuesto activo. De acuerdo con Morena, el objetivo central es aumentar la autonomía financiera de los gobiernos locales, que dependen en gran medida de los recursos federales.

El legislador detalló que, si el cobro se aplicara en los 32 estados, la recaudación anual podría ubicarse entre 42 mil y 76 mil millones de pesos, fondos que se destinarían a mejorar movilidad, infraestructura y servicios públicos.

Hoy, la diferencia entre entidades ha generado prácticas de evasión. En la Ciudad de México, miles de automovilistas emplacan sus vehículos en Morelos —donde no se cobra tenencia— para evitar el pago, pese a vivir en la capital. Desde 2022, la CDMX sanciona esta práctica con multas específicas.

ESTADOS QUE COBRAN Y NO COBRAN TENENCIA

Actualmente, las entidades que sí cobran este impuesto incluyen:

• Aguascalientes

• Baja California

• Ciudad de México

• Colima

• Estado de México

• Guanajuato

• Guerrero

• Hidalgo

• Nayarit

• Nuevo León

• Oaxaca

• Querétaro

• Tabasco

• Tlaxcala

• Veracruz

Mientras que los estados donde no aplica la tenencia son:

• Baja California Sur

• Campeche

• Chiapas

• Chihuahua

• Coahuila

• Durango

• Jalisco

• Michoacán

• Morelos

• Puebla

• Quintana Roo

• San Luis Potosí

• Sinaloa

• Sonora

• Tamaulipas

• Yucatán

• Zacatecas

Esta disparidad provoca movimientos de placas entre entidades, lo cual, según Morena, afecta directamente la recaudación estatal y municipal.

MODERNIZACIÓN CATASTRAL COMO SEGUNDO PILAR

Además de la reforma a la tenencia, Ramírez Cuéllar presentó una propuesta para modernizar el catastro y registro inmobiliario. Actualmente, solo 628 municipios cuentan con un padrón digital y apenas 504 tienen su cartografía vinculada a dicho registro, lo que limita la eficiencia recaudatoria.

El diputado afirmó que si México alcanzara el promedio latinoamericano del impuesto predial —0.38 por ciento del PIB— se obtendrían hasta 59 mil millones de pesos adicionales al año.

Para Morena, uniformar el cobro de impuestos y actualizar los sistemas catastrales son pasos clave para lograr la sostenibilidad financiera de estados y municipios en un país donde la dependencia de transferencias federales continúa siendo elevada.

DATOS CURIOSOS

• La tenencia fue creada en 1962 para financiar los Juegos Olímpicos de 1968.

• Aunque se prometió eliminarla tras el evento, muchos estados la mantuvieron por su alto potencial recaudatorio.

• La CDMX sigue siendo la entidad con mayor recaudación por vehículos registrados.