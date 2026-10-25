Morena CDMX busca reunir firmas para impulsar la Ley de Rentas Justas

Morena en la Ciudad de México anunció una campaña de recolección de firmas para respaldar la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles , una iniciativa que se encuentra en discusión en el Congreso capitalino.

El presidente de Morena en la CDMX, Paulo García, informó que la campaña permitirá a los ciudadanos expresar su postura sobre la propuesta impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y llevar sus firmas ante los legisladores durante el análisis de la iniciativa.

¿DÓNDE SE PODRÁN FIRMAR PARA APOYAR LA LEY DE RENTAS?

Durante el programa La Chilanguera, Paulo García explicó que la colecta se realizará en distintos puntos de la capital, entre ellos parques, universidades y centros de trabajo.

Además, el partido prevé habilitar un portal digital para que las personas interesadas puedan sumarse a la iniciativa sin necesidad de acudir presencialmente a los módulos.

Las firmas serán presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México mientras continúa la discusión y elaboración del dictamen de la propuesta.

García señaló que el debate representa una oportunidad para que las distintas fuerzas políticas definan su postura sobre la gentrificación y el acceso a una vivienda en condiciones asequibles.