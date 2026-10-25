Morena CDMX busca reunir firmas para impulsar la Ley de Rentas Justas
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El partido instalará puntos de recolección en espacios públicos y habilitará una plataforma digital para respaldar la iniciativa.
Morena en la Ciudad de México anunció una campaña de recolección de firmas para respaldar la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, una iniciativa que se encuentra en discusión en el Congreso capitalino.
El presidente de Morena en la CDMX, Paulo García, informó que la campaña permitirá a los ciudadanos expresar su postura sobre la propuesta impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y llevar sus firmas ante los legisladores durante el análisis de la iniciativa.
¿DÓNDE SE PODRÁN FIRMAR PARA APOYAR LA LEY DE RENTAS?
Durante el programa La Chilanguera, Paulo García explicó que la colecta se realizará en distintos puntos de la capital, entre ellos parques, universidades y centros de trabajo.
Además, el partido prevé habilitar un portal digital para que las personas interesadas puedan sumarse a la iniciativa sin necesidad de acudir presencialmente a los módulos.
Las firmas serán presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México mientras continúa la discusión y elaboración del dictamen de la propuesta.
García señaló que el debate representa una oportunidad para que las distintas fuerzas políticas definan su postura sobre la gentrificación y el acceso a una vivienda en condiciones asequibles.
¿QUÉ PROPONE LA LEY DE RENTAS JUSTAS EN CDMX?
La iniciativa promovida por Clara Brugada busca establecer medidas relacionadas con las relaciones entre arrendadores e inquilinos, así como con el acceso a rentas justas, razonables y asequibles.
El tema forma parte de la discusión sobre el aumento de los costos de vivienda y los efectos de la gentrificación en distintas zonas de la capital.
De acuerdo con Paulo García, Morena buscará equilibrar el debate y conocer la posición de los partidos políticos frente a la propuesta.
El dirigente también cuestionó la postura de la oposición, al considerar que rechazar la iniciativa significaría respaldar el encarecimiento de las rentas. Estas declaraciones forman parte de la posición política del partido en torno al proyecto.
CONGRESO DE CDMX ABRIRÁ PARLAMENTO SOBRE LA INICIATIVA
En paralelo, Clara Brugada solicitó al Congreso capitalino organizar un parlamento abierto para escuchar a ciudadanos y especialistas antes de avanzar en la discusión de la ley.
Ángel Tamariz, vocero de la bancada de Morena, anunció que se realizará este ejercicio para incorporar propuestas ciudadanas al análisis legislativo.
El objetivo, explicó, es evitar que el contenido de la legislación se determine sin escuchar a los sectores involucrados y permitir que las opiniones recabadas contribuyan a la elaboración del dictamen.
La iniciativa deberá continuar su proceso en el Congreso local antes de llegar a una eventual votación en el pleno. Mientras tanto, Morena busca reunir respaldo ciudadano mediante la campaña de firmas y el parlamento abierto.