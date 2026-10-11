Morena exige soluciones ante la crisis del agua en Jalisco y respalda a familias afectadas

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    Morena exige soluciones ante la crisis del agua en Jalisco y respalda a familias afectadas
    Morena pidió a las autoridades atender las demandas ciudadanas, garantizar el acceso al líquido y evitar la represión ante las manifestaciones sociales. FOTO: CUARTOSCURO

Tras una protesta en Guadalajara por la contaminación y los problemas de suministro de agua, Morena pidió a las autoridades atender las demandas ciudadanas.

El problema de la calidad del agua en Jalisco llegó al centro de la discusión pública luego de que cientos de personas se manifestaran en Guadalajara para denunciar las condiciones del líquido que se distribuye en la Zona Metropolitana y las dificultades relacionadas con el suministro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/enfrentamiento-en-casa-jalisco-marchan-en-guadalajara-por-crisis-y-mala-calidad-del-agua-EA24067553

Ante esta movilización, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena expresó su solidaridad con las familias afectadas y llamó a las autoridades a responder a las exigencias de la población para garantizar el derecho humano al agua.

A través de un comunicado, el partido señaló que las instituciones deben asumir las responsabilidades que les corresponden frente a los problemas que afectan el acceso a este recurso.

MORENA PIDE GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA EN JALISCO

Morena sostuvo que las demandas ciudadanas deben atenderse mediante acciones que permitan resolver los problemas relacionados con la calidad y el suministro del agua.

El partido destacó la importancia de garantizar el acceso al líquido como un derecho humano y planteó que las soluciones deben responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

Además, manifestó su disposición a trabajar junto con la población, desde el ámbito de sus responsabilidades, para impulsar medidas que permitan atender la situación y evitar que los problemas continúen.

En su posicionamiento, Morena también expresó su rechazo a que el acceso al agua quede sujeto a intereses privados y defendió la búsqueda de alternativas que prioricen las necesidades de la ciudadanía.

$!El problema de la calidad del agua en Jalisco llegó al centro de la discusión pública.
El problema de la calidad del agua en Jalisco llegó al centro de la discusión pública. FOTO: CUARTOSCURO

MORENA RECHAZA LA REPRESIÓN DURANTE LAS PROTESTAS

Respecto a los hechos de violencia registrados durante la manifestación en Guadalajara, el partido afirmó que la represión no debe utilizarse como respuesta gubernamental frente al descontento social.

En cambio, señaló que el diálogo y la construcción de acuerdos deben ser las vías para atender las inconformidades y encontrar soluciones al problema del agua en Jalisco.

El posicionamiento se produjo después de que cientos de personas salieran a las calles para expresar su preocupación por la contaminación del líquido y las afectaciones en el suministro de la Zona Metropolitana.

PARTIDO PLANTEA SOLUCIONES DURADERAS PARA EL SUMINISTRO

Morena atribuyó la problemática a décadas de abandono y falta de atención, una interpretación que incluyó en su comunicado para explicar la situación que enfrenta la población.

Ante este panorama, el partido se comprometió a colaborar con las comunidades en la construcción de soluciones duraderas que permitan garantizar el acceso al agua.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-sheinbaum-que-ante-la-crisis-hidrica-en-jalisco-trabajaran-de-manera-conjunta-con-el-gobierno-de-la-entidad-CG24000736

La exigencia de los manifestantes y el posicionamiento partidista colocan nuevamente en el debate la necesidad de atender la calidad del agua, mejorar el suministro y responder a las preocupaciones de las familias de Jalisco.

Por ahora, el llamado de Morena se centra en que las autoridades atiendan las demandas ciudadanas, asuman sus responsabilidades y privilegien el diálogo para resolver el conflicto.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

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Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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