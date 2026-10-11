Morena exige soluciones ante la crisis del agua en Jalisco y respalda a familias afectadas

El problema de la calidad del agua en Jalisco llegó al centro de la discusión pública luego de que cientos de personas se manifestaran en Guadalajara para denunciar las condiciones del líquido que se distribuye en la Zona Metropolitana y las dificultades relacionadas con el suministro.

Ante esta movilización, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena expresó su solidaridad con las familias afectadas y llamó a las autoridades a responder a las exigencias de la población para garantizar el derecho humano al agua.

A través de un comunicado, el partido señaló que las instituciones deben asumir las responsabilidades que les corresponden frente a los problemas que afectan el acceso a este recurso.

MORENA PIDE GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA EN JALISCO

Morena sostuvo que las demandas ciudadanas deben atenderse mediante acciones que permitan resolver los problemas relacionados con la calidad y el suministro del agua.

El partido destacó la importancia de garantizar el acceso al líquido como un derecho humano y planteó que las soluciones deben responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

Además, manifestó su disposición a trabajar junto con la población, desde el ámbito de sus responsabilidades, para impulsar medidas que permitan atender la situación y evitar que los problemas continúen.

En su posicionamiento, Morena también expresó su rechazo a que el acceso al agua quede sujeto a intereses privados y defendió la búsqueda de alternativas que prioricen las necesidades de la ciudadanía.