Enfrentamiento en Casa Jalisco: Marchan en Guadalajara por crisis y mala calidad del agua

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México
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    Enfrentamiento en Casa Jalisco: Marchan en Guadalajara por crisis y mala calidad del agua
    Protesta fuera de Casa Jalisco por la crisis de aguas negras en Gudalajara, Jalisco. X

Habitantes de Guadalajara marchan a Casa Jalisco por la crisis del agua y enfrentan despliegue de antimotines.

Habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara se movilizaron este domingo desde la Glorieta Minerva hacia Casa Jalisco para exigir una solución inmediata a la contaminación y desabasto de agua potable. La manifestación escaló en momentos de tensión tras la llegada del contingente a la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, donde se desplegó un fuerte operativo policial.

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Manifestantes tiraron las vallas metálicas de protección instaladas alrededor del inmueble como medida de protesta. En respuesta, las fuerzas de seguridad y el grupo antimotines hicieron uso de agua a presión y gas para replegar a la multitud, lo que generó enfrentamientos en las calles aledañas de la colonia Ladron de Guevara.

COLECTIVOS SE UNIERON A LAS PROTESTAS

Colectivos de madres y familias buscadoras de personas desaparecidas en Jalisco se sumaron a las protestas para respaldar el reclamo por la situación del agua contaminada. Los grupos sociales unieron sus demandas para exigir atención directa por parte de las autoridades locales ante la falta de agua limpia en sus hogares.

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¡FUERA LEMUS!

Habitantes de diversas colonias lanzaron consignas como ”¡Fuera Lemus!” para expresar su inconformidad con el manejo de la crisis hídrica a cargo del SIAPA. Los inconformes señalaron que el suministro que llega a sus casas no es apto para el consumo humano y representa un riesgo constante para la salud pública.

Autoridades estatales mantuvieron el resguardo de la zona mientras los contingentes comenzaron a dispersarse gradualmente. La ciudadanía exige la instalación de mesas de trabajo urgentes para solucionar el problema del agua contaminada en la región.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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