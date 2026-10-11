Enfrentamiento en Casa Jalisco: Marchan en Guadalajara por crisis y mala calidad del agua

Habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara se movilizaron este domingo desde la Glorieta Minerva hacia Casa Jalisco para exigir una solución inmediata a la contaminación y desabasto de agua potable. La manifestación escaló en momentos de tensión tras la llegada del contingente a la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, donde se desplegó un fuerte operativo policial.

Manifestantes tiraron las vallas metálicas de protección instaladas alrededor del inmueble como medida de protesta. En respuesta, las fuerzas de seguridad y el grupo antimotines hicieron uso de agua a presión y gas para replegar a la multitud, lo que generó enfrentamientos en las calles aledañas de la colonia Ladron de Guevara.

COLECTIVOS SE UNIERON A LAS PROTESTAS

Colectivos de madres y familias buscadoras de personas desaparecidas en Jalisco se sumaron a las protestas para respaldar el reclamo por la situación del agua contaminada. Los grupos sociales unieron sus demandas para exigir atención directa por parte de las autoridades locales ante la falta de agua limpia en sus hogares.