Ángel Aguirre tramita amparo por incomunicación en El Altiplano; conceden suspensión de oficio

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México
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    Ángel Aguirre tramita amparo por incomunicación en El Altiplano; conceden suspensión de oficio
    Aguirre Rivero está procesado por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa. Cortesía

El exgobernador recurrió a la protección de la justicia es y medio después de que fuera encarcelado

CDMX.- Mes y medio después de que fuera encarcelado y procesado por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, recurrió a la protección de la justicia.

A través de su defensa, el experredista tramitó un amparo en el que reclamó incomunicación al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se encuentra desde agosto pasado.

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En consecuencia, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, concedió al exmandatario una suspensión de oficio y de plano para efectos de que las autoridades penitenciarias permitan al exmandatario estatal tenga comunicación con sus familiares y defensores, estos últimos tengan acceso a los locutorios para que puedan entrevistar con el también expriista, así como realizar una llamada telefónica con sus asesores, para que puedan asistirlo jurídicamente.

DA JUEZ PLAZO DE 24 HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN

Asimismo, el juez dio al personal del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1, Altiplano, un plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de la resolución, para que informen sobre la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a la medida cautelar decretada, debiendo anexar copia certificada de las constancias que acrediten su dicho.

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En agosto pasado, el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a Ángel Aguirre Rivero por el delito de desaparición forzada de personas, luego de que la FGR lo acusara de haber ordenado la desaparición de evidencia relevante en el caso Ayotzinapa, que se registró durante su mandato.

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