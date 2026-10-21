Morena y Sheinbaum rechazan acto religioso con la Embajada de Israel en la Cámara de Diputados

La bancada de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum acusaron una violación directa al Estado laico, luego de que una agrupación evangélica entregara reconocimientos dentro del recinto legislativo.

El acto ocurrió en el Salón Legisladores del Palacio de San Lázaro durante la entrega de galardones “Seguridad con Valor”. La reunión fue promovida por el diputado del PRI, Israel Betanzos, junto con la asociación de corte evangélico conocida como Policías Celestiales.

Durante la ceremonia se otorgaron diplomas a mandos policiales y funcionarios locales. Asimismo, se entregó un reconocimiento especial a la Embajada de Israel en México, el cual fue recibido por Dahlia Neumann, representante de diplomacia pública y prensa de dicha legación.

PROTESTA DE MORENA

Diputadas de Morena rechazaron de inmediato el uso del recinto legislativo para actividades de carácter confesional. La legisladora María Magdalena Rosales Cruz enfatizó que el Congreso no debe abrir espacio a rituales ni grupos religiosos.

“Ha habido muchos mártires para lograr la separación de la Iglesia y el Estado. Por ello, esta Cámara de Diputados se rehúsa a aceptar que continúe la presencia de grupos religiosos en este recinto”, declaró la diputada Rosales Cruz.

Por su parte, legisladores de la oposición defendieron la actividad señalando que se trató únicamente de un acto para reconocer la labor institucional y la prevención del delito.

SHEINBAUM SE SUMA AL RECHAZO; HABLA DE LAS LEYES

La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó al rechazo durante su conferencia matutina. La mandataria recordó la importancia de la historia nacional y el legado de Benito Juárez sobre la separación entre las instituciones públicas y la religión.

Sheinbaum subrayó que el Artículo 130 de la Constitución fija límites muy claros sobre la participación de agrupaciones religiosas en la vida política. Asimismo, dejó en claro que las sedes de los poderes públicos deben mantenerse neutrales y respetar la laicidad que rige al país.