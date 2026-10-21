Sheinbaum anuncia Hospital Oncológico de la Mujer en cada estado

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    Sheinbaum anuncia Hospital Oncológico de la Mujer en cada estado
    CIUDAD DE MÉXICO, 21OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la conferencia Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la que se abordó el tema del robo de hidrocarburos, así como las medidas y sanciones aplicadas a quienes han resultado culpables.
    FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM     Galo Cañas Rodríguez

El proyecto tomará como modelo el hospital La Pastora de la CDMX para garantizar atención médica especializada a nivel nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un Hospital Oncológico de la Mujer en cada estado de México. El objetivo principal de esta iniciativa es asegurar que la población femenina acceda a diagnósticos oportunos y tratamientos especializados contra el cáncer, con tecnología moderna y un trato digno.

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El proyecto tomará como referencia el Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Esta unidad de salud opera bajo el esquema IMSS-Bienestar y cuenta con equipo de alta tecnología, tras recibir una inversión de 221 millones de pesos destinados a su infraestructura y herramientas médicas.

La atención ágil y la tecnología avanzada serán los pilares de estos nuevos centros médicos. La unidad modelo de la capital integra un Centro de Innovación en Inteligencia Artificial para acelerar la detección de enfermedades. Con este sistema, las autoridades buscan iniciar los tratamientos en un plazo máximo de 30 días, alineándose con los estándares internacionales de salud.

SE PREVEÉ ATENDER A MILES DE PACIENTES AL AÑO

Cada centro regional estará diseñado para atender a miles de pacientes al año. Las instalaciones contarán con servicios de quimioterapia, farmacia especializad y equipos de última generación para dar seguimiento continuo a las pacientes sin que tengan que trasladarse a la capital del país.

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El anuncio oficial ha generado un intenso debate en plataformas digitales y redes sociales. Mientras diversos sectores celebran el enfoque en la salud de las mujeres, ciudadanos y especialistas destacan que el éxito del plan dependerá de resolver los problemas actuales del sector, tales como asegurar el abasto constante de medicamentos, contratar personal médico calificado y dar mantenimiento a los hospitales ya existentes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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