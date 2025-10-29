Moviliza a cuerpos de auxilio incendio en planta de Simeprode, en Nuevo León

México
/ 29 octubre 2025
    Moviliza a cuerpos de auxilio incendio en planta de Simeprode, en Nuevo León
    El incendio fue reportado la madrugada de este miércoles y se registra en la planta de Simeprode en Salinas Victoria, Nuevo León Fotos y videos: cortesía
    Moviliza a cuerpos de auxilio incendio en planta de Simeprode, en Nuevo León

Autoridades trabajan para sofocar el incendio en la planta de Simeprode en Salinas Victoria, señalado como controlado y sin riesgo para la población

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio de grandes dimensiones en la planta del Sistema Integral Para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) movilizó este miércoles a elementos de las corporaciones de auxilio en Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 05:09 horas de este miércoles en la planta que se ubica sobre la Carretera a Colombia en el kilómetro 10.5 en el ayuntamiento de Salinas Victoria.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a mujer por homicidio del secretario de ayuntamiento de Linares, Nuevo León

De acuerdo con Protección Civil del estado, en el sitio se consume material sólido y el fuego se encuentra confinado y sin riesgos de afectación para la población.

Hasta ahora se desconoce que habría ocasionado el incendio en el que trabajan elementos de Protección Civil del estado, Protección Civil de Salinas Victoria y brigadistas de Simeprode.

En el sitio se utilizan dos bulldozers para el aislamiento del material y máquinas de bomberos con pipas de agua con una capacidad cada una de 20 mil litros.

PROTECCIÓN CIVIL CONFIRMA QUE INCENDIO EN SIMEPRODE SE ENCUENTRA CONTROLADO Y CONFINADO

En rueda de prensa, el director de Protección Civil del estado confirmó que el siniestro se encuentra controlado y confinado, por lo que no existen riesgos para la población.

“Está controlado y confinado que es lo más importante”, sostuvo.

Dijo que se continúa trabajando en el lugar hasta lograr extinguirlo por completo.

Temas


incendios

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual
Peatones caminan en Santiago de Cuba después del paso del huracán Melissa.

Ofrece EU ayuda humanitaria “inmediata” al “pueblo de Cuba afectado” por Melissa
La Ciudad de México se prepara para llenarse de color, tradición y arte con el Gran Desfile de Día de Muertos.

Desfile de Día de Muertos 2025: conoce la ruta, los horarios y dónde verlo EN VIVO este 1 de noviembre
Durante el 30 de octubre, las almas de difuntos son conmemoradas de frente al Día de Muertos.

Día de Muertos: ¿Cuáles son las almas que se conmemoran el 30 de octubre?
Omar Bravo quedó fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026, mientras que Javier ‘Chicharito’ Hernández mantiene su vínculo con la FIFA, pero no será embajador local.

Omar Bravo y Chicharito Hernández fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026
¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares

¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares