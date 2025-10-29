Moviliza a cuerpos de auxilio incendio en planta de Simeprode, en Nuevo León

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a mujer por homicidio del secretario de ayuntamiento de Linares, Nuevo León

Los hechos fueron reportados a las 05:09 horas de este miércoles en la planta que se ubica sobre la Carretera a Colombia en el kilómetro 10.5 en el ayuntamiento de Salinas Victoria.

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio de grandes dimensiones en la planta del Sistema Integral Para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos ( Simeprode ) movilizó este miércoles a elementos de las corporaciones de auxilio en Nuevo León.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

De acuerdo con Protección Civil del estado, en el sitio se consume material sólido y el fuego se encuentra confinado y sin riesgos de afectación para la población.

Hasta ahora se desconoce que habría ocasionado el incendio en el que trabajan elementos de Protección Civil del estado, Protección Civil de Salinas Victoria y brigadistas de Simeprode.

En el sitio se utilizan dos bulldozers para el aislamiento del material y máquinas de bomberos con pipas de agua con una capacidad cada una de 20 mil litros.

PROTECCIÓN CIVIL CONFIRMA QUE INCENDIO EN SIMEPRODE SE ENCUENTRA CONTROLADO Y CONFINADO

En rueda de prensa, el director de Protección Civil del estado confirmó que el siniestro se encuentra controlado y confinado, por lo que no existen riesgos para la población.

“Está controlado y confinado que es lo más importante”, sostuvo.

Dijo que se continúa trabajando en el lugar hasta lograr extinguirlo por completo.