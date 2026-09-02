Moviliza a elementos policiacos amenaza de tiroteo en Conalep en Nuevo León
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Los hechos se reportaron en el Conalep Raúl Rangel Frías ubicado en el ayuntamiento de Guadalupe
Monterrey, Nuevo León.- Una amenaza de tiroteo en un Conalep, la cual se publicó en redes sociales, movilizó este miércoles a elementos municipales de Guadalupe, Nuevo León.
La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento confirmó que acudieron en apoyo y para descartar riesgos ante la presunta amenaza de tiroteo en el Conalep Raúl Rangel Frías que se ubica en el cruce de las avenidas Serafín Peña y Pablo Livas en el mencionado municipio.
Por su parte, personal docente de la institución educativa realizó un Operativo Mochila para descartar el ingreso de armas u objetos peligrosos a las instalaciones del plantel.
En redes sociales se publicó que este miércoles se ejecutaría una balacera.
”Mañana a las 3 PM en el Conalep haré una balacera, edificio A y B (no es broma) haré balacera y mataré a muchas niñas”, dice el escrito publicado por un participante anónimo en la página Conalep Lic Raúl Rangel Frías.
La amenaza alertó a alumnos y padres de familia, así como personal del plantel por lo que se solicitó el apoyo de las autoridades policiacas.