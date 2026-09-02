Moviliza a elementos policiacos amenaza de tiroteo en Conalep en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Una amenaza de tiroteo en un Conalep, la cual se publicó en redes sociales, movilizó este miércoles a elementos municipales de Guadalupe, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento confirmó que acudieron en apoyo y para descartar riesgos ante la presunta amenaza de tiroteo en el Conalep Raúl Rangel Frías que se ubica en el cruce de las avenidas Serafín Peña y Pablo Livas en el mencionado municipio.

Por su parte, personal docente de la institución educativa realizó un Operativo Mochila para descartar el ingreso de armas u objetos peligrosos a las instalaciones del plantel.