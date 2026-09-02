Moviliza a elementos policiacos amenaza de tiroteo en Conalep en Nuevo León

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    Moviliza a elementos policiacos amenaza de tiroteo en Conalep en Nuevo León
    Una amenaza de balacera publicada en redes sociales movilizó a policías de Guadalupe y activó un Operativo Mochila en un plantel Conalep. Google Maps

Los hechos se reportaron en el Conalep Raúl Rangel Frías ubicado en el ayuntamiento de Guadalupe

Monterrey, Nuevo León.- Una amenaza de tiroteo en un Conalep, la cual se publicó en redes sociales, movilizó este miércoles a elementos municipales de Guadalupe, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento confirmó que acudieron en apoyo y para descartar riesgos ante la presunta amenaza de tiroteo en el Conalep Raúl Rangel Frías que se ubica en el cruce de las avenidas Serafín Peña y Pablo Livas en el mencionado municipio.

Por su parte, personal docente de la institución educativa realizó un Operativo Mochila para descartar el ingreso de armas u objetos peligrosos a las instalaciones del plantel.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-dos-presuntos-implicados-en-el-homicidio-de-alexis-aldair-en-nuevo-leon-DJ23197721

En redes sociales se publicó que este miércoles se ejecutaría una balacera.

”Mañana a las 3 PM en el Conalep haré una balacera, edificio A y B (no es broma) haré balacera y mataré a muchas niñas”, dice el escrito publicado por un participante anónimo en la página Conalep Lic Raúl Rangel Frías.

La amenaza alertó a alumnos y padres de familia, así como personal del plantel por lo que se solicitó el apoyo de las autoridades policiacas.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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