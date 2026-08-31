Muere a balazos exregidora Natasha Gutiérrez en Oaxaca
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La exregidora murió en el mismo lugar donde el año pasado también mataron a su padre
La exregidora Natasha Guiedani Gutiérrez Ruiz murió a causa de un ataque directo con armas de fuego en las inmediaciones de la colonia Flor de Azalea, perteneciente a la agencia de Santa Cruz Tagolaba, en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.
Según los primeros reportes locales, la exregidora fue interceptada mientras transitaba por un camino de terracería cuando fue agredida con disparos. Al quedar gravemente herida fue traslada de emergencia al Hospital de Especialidades de Salina Cruz, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.
En dicho ataque, también resultó herido su hermano Vladimir Alberto Gutiérrez
¿QUIÈN ERA NATASHA GUTIÈRREZ?
Natasha Gutiérrez fue regidora de Asuntos Agropecuarios, Ganadería y Pesca en la administración municipal de Tehuantepec en los periodos de 2019-2021 y 2022-2024.
Era hija de Anastasio Gutiérrez, exlíder comunal de Tehuantepec, quien el 26 de mayo del 2025 también fue asesinado y encontrado muerto al interior de su hogar con al menos nueve impactos de bala y signos de tortura. Meses antes había sido denunciado por diferentes víctimas del delito de despojo de tierras y predios.
Después de su muerte, Natasha habría quedado a cargo de la gestión de predios de litigio, así como la invasión de propiedades de la región.
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca iniciaron las diligencias para esclarecer el asesinato, establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables.