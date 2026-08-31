Muere a balazos exregidora Natasha Gutiérrez en Oaxaca

La exregidora Natasha Guiedani Gutiérrez Ruiz murió a causa de un ataque directo con armas de fuego en las inmediaciones de la colonia Flor de Azalea, perteneciente a la agencia de Santa Cruz Tagolaba, en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

Según los primeros reportes locales, la exregidora fue interceptada mientras transitaba por un camino de terracería cuando fue agredida con disparos. Al quedar gravemente herida fue traslada de emergencia al Hospital de Especialidades de Salina Cruz, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

En dicho ataque, también resultó herido su hermano Vladimir Alberto Gutiérrez