Muere adolescente internada en centro de rehabilitación en Chiapas

SAN CRISTÓBAL, CHIS.- Una adolescente que permanecía internada en un centro de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y otras sustancias, ubicado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, murió, por lo que fueron detenidas 13 personas, entre encargados e internos del anexo. Fuentes oficiales aseguraron que la adolescente fue hallada sin vida en el centro de rehabilitación ubicado en el ejido Álvaro Obregón, sin que se conozcan las causas de su deceso.

Al 911 se reportó que una menor de edad se encontraba inconsciente, pero al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. DETIENEN A 13 TRAS OPERATIVO De inmediato se montó un operativo donde participaron soldados de la 36 Zona Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal, en el centro de rehabilitación denominado Filipense 4:13, del ejido Álvaro Obregón. En el lugar fueron detenidas 13 personas, entre encargados e internos, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público, quien en próximas horas determinará su situación jurídica. Los detenidos son 12 hombres y una mujer identificados como: Francisco “N”, Yerzon “N”, Olver “N”, Juana “N”, Elvin “N”, Juan “N”, José “N”, Carlos “N”, Esvin “N”, Marco “N, Jhosep “N”, Josué “N” e Ismael “N”.

El cuerpo de la adolescente fue traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le realizará la necropsia de ley, para luego entregarlo a sus familiares. La Fiscalía de Chiapas no ha informado nada sobre las causas del deceso de la menor de edad o si procederá a clausurar el centro de rehabilitación.